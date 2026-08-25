수요일 수도권·강원 낮까지 비…최고 36도 무더위 계속

수요일인 26일 수도권과 강원을 중심으로 최대 60㎜ 비가 내리겠다.



비가 그친 뒤에는 습도가 높은 상태에서 기온이 다시 상승하며 낮 최고기온이 36도까지 올라 후덥지근한 날씨가 이어지겠다.

소나기. 연합뉴스

25일 기상청에 따르면 26일 수도권과 강원내륙·산지·북부동해안에 아침과 저녁 사이 비가 내리는 곳이 있겠다.



예상 강수량은 경기북동부와 강원북부내륙·산지는 5∼60㎜, 서울·인천·경기북서부·남동부와 강원중·남부내륙·산지·북부동해안은 5∼30㎜다.



제주산지와 중산간에는 5∼10㎜의 소나기가 내리겠다.



비나 소나기가 내리는 지역에서는 돌풍과 함께 천둥·번개가 치는 곳이 있겠다.



폭염은 계속돼 덥고 습한 날씨를 보이겠다.



전국 대부분 지역에 폭염특보가 발표된 가운데, 당분간 최고 체감온도가 33도 안팎으로 올라 무덥겠다. 일부 충남권과 남부지방은 35도까지 오르겠다.



26일 아침 최저기온은 22∼26도, 낮 최고기온은 27∼36도로 예상된다.



주요 도시 예상 최저기온과 최고기온은 서울·강릉 25도와 31도, 인천 25도와 29도, 수원 24도와 30도, 대전 24도와 33도, 세종 23도와 32도, 광주·대구·울산 24도와 35도, 부산 26도와 35도, 제주 27도와 34도다.



26일 아침까지 전국 내륙을 중심으로 가시거리 1㎞ 미만의 안개가 끼는 곳이 있겠다.



풍랑특보가 발효된 남해동부바깥먼바다와 제주남쪽바깥먼바다에는 28일까지 바람이 시속 30∼70㎞로 매우 강하게 불겠다. 물결은 2.0∼4.0ｍ로 매우 높게 일겠으니 항해나 조업에 각별히 유의해야 한다.



26일 미세먼지는 전 권역이 '좋음'∼'보통'으로 예상된다.

<연합>

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