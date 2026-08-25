안으로 기강 잡고 밖으론 외연 확장… 김민석 ‘투트랙 전략’ 속도전

더불어민주당 김민석 대표가 소속 의원들에게 ‘설화 경계령’을 내리고 일부 정치 유튜버에 대한 법적 대응을 예고하는 등 당 안팎의 메시지 관리에 고삐를 죄고 있다. 동시에 당 밖으로는 ‘대통합추진단’을 본격 가동해 진보·개혁 진영과의 연대부터 중도·보수 인재 영입까지 외연 확장에 속도를 내고 있다. 새 지도부 출범 이후 당 지지도가 부진한 상황에서 불필요한 논란을 차단하고 당의 메시지 주도권을 되찾는 한편, 차기 총선·대선을 겨냥한 ‘구조적 다수’를 조기에 구축하려는 투트랙 행보다.

“구조적 다수 체계 조기 구축” 더불어민주당 김민석 대표(가운데)가 25일 국회에서 대통합추진단 1차 회의를 열고 당의 외연 확장을 예고하고 있다. 김 대표는 “개혁과 중도·보수에 이르는 모든 스펙트럼의 참신하고 유능한 인물을 대대적으로 영입하겠다”고 밝혔다. 허정호 선임기자

◆입단속·유튜버 대응… 메시지 관리 강화



25일 여권에 따르면 김 대표는 전날 소속 의원들이 참여하는 텔레그램 단체대화방에 “민감한 시기니까 당 전체에 영향을 미치는 발언을 신중하게 했으면 좋겠다”는 취지의 메시지를 올렸다. 당에 부담을 주는 발언이 반복되면 선거 기간에 준해 공개 경고하겠다는 뜻도 밝힌 것으로 전해졌다.



전월세난과 단일종목 레버리지 상장지수펀드(ETF) 사태, 제주 장미란씨 실종 사건 처리 부실 등 현안이 잇따르는 상황에서 개별 의원의 발언이 또 다른 악재로 번지는 것을 차단하려는 조치다. 경찰의 실종 사건 처리나 ‘윤석열 정권 조작기소 특검법’ 처리 시기 등 민감한 현안에 대한 의원 발언이 당 전체 입장으로 비치는 상황도 경계한 것으로 보인다.



리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 지난 20∼21일 조사한 결과 민주당 지지도는 직전 조사보다 6.0%포인트 떨어진 41.9%였다. 국민의힘은 4.5%포인트 오른 37.6%로 양당 격차가 오차범위 안으로 좁혀졌다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.



김 대표는 취임 직후부터 당내 기강과 메시지 관리에 무게를 둬왔다. 지난 19일 부산에서 연 첫 최고위원회의에서는 비공개 사안이 외부로 유출될 경우 지위고하를 막론하고 회의에서 배제하겠다고 경고했다.



정치 유튜버에 대해서도 대응을 예고했다. 김 대표는 전당대회 여론조사 과정에서 허위응답을 유도했다는 의혹이 제기된 일부 유튜버와 관련해 위계에 의한 업무방해와 정당법 위반 여부를 당 차원에서 법적으로 검토하겠다고 밝혔다. 특정인을 지목하지 않았지만 친청(친정청래) 성향 유튜버가 거론되는 상황에서 나온 조치다.



동시에 당 공식 유튜브 채널인 ‘민주당TV’를 강화해 외부 시사 유튜브에 의존해온 메시지 생산·유통 구조도 바꾸겠다는 구상이다. 기존 ‘델리민주’를 확대 개편해 이르면 다음달 초 민주당TV를 출범시키고, 김 대표가 아침 생방송에 직접 출연해 주요 현안과 정책을 설명하는 방안도 검토하고 있다. 김 대표는 앞서 “당의 모든 뉴스가 민주당TV를 통해 새벽 방송으로 시작돼야 한다”고 주문했다. 의원 발언 관리와 외부 유튜버 대응에 더해 당 공식 채널을 메시지의 출발점으로 만들겠다는 것이다.



유시민 작가의 최근 발언을 둘러싼 범여권 내부 설전도 이어졌다. 유 작가가 이재명 대통령이 당대표 선거에 개입하려 했다는 취지로 ‘왕정’을 거론하자 박홍근 기획예산처 장관은 “허무맹랑한 억측과 저주”라고 반박했다. 박지원·정진욱·전진숙 의원도 비판한 반면 친청계 한민수 최고위원은 “비평가로서 본인의 생각을 얘기한 것”이라며 온도차를 보였다.

김민석 더불어민주당 대표가 25일 서울 여의도 국회에서 열린 대통합추진단 1차 회의에서 발언하고 있다. 뉴스1

◆진보연대 넓히고 중도·보수까지 확장



내부 정비와 별개로 당 밖에서는 외연 확장 작업을 본격화했다. 김 대표는 이날 국회에서 열린 대통합추진단 1차 회의에서 “대통합의 원칙은 이기는 대통합과 지속 가능한 대통합”이라고 밝혔다. 이어 “우리 당의 내부 결속을 명확하게 하면서도 외부의 다양한 세력, 진보·개혁·중도·보수 모든 세력과 개인 영입을 동시에 추진해야 당이 단단해진다”며 “선후의 문제가 아니라 동시에 병행적으로 해야 한다”고 강조했다.



전날 ‘구조적 다수’를 장기적인 당 전략으로 제시한 데 이어 이날 실행 체계도 구체화했다. 4선 박범계 의원이 추진단장을 맡고 진보연대분과는 진성준 의원, 조국혁신당 연대분과는 이해식 의원, 영입·확장분과는 황명선·이소영 의원이 맡았다.



진보·개혁 진영과는 선거·정치제도 등을 중심으로 상시적인 연대의 틀을 만들기로 했다. 김 대표는 이날 한창민 사회민주당 대표를 만나 범여권 정당 지도부가 수시로 만나는 이른바 ‘5층 진보 코너모임’을 제안했다. 김 대표와 한 대표, 용혜인 기본소득당 대표, 신장식 조국혁신당 의원, 윤종오 진보당 원내대표 등이 정치개혁과 연대 현안을 논의하는 소통 채널이다.



조국혁신당과의 관계는 별도 분과에서 논의한다. 김 대표는 혁신당의 자강론을 존중한다면서 “합당으로 결론 날지, 합당이 아닌 연대로 결론 날지 알 수 없다”고 말했다. 이해식 의원은 “연대와 통합을 넘어 합당으로까지 발전할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 밝혀 합당 가능성도 열어뒀다.



확장의 범위는 범진보 진영에 머물지 않는다. 김 대표는 “개혁과 중도·보수에 이르는 모든 스펙트럼의 참신하고 유능한 인물을 대대적으로 영입하겠다”고 밝혔다. 영입·확장분과에는 중도·보수뿐 아니라 청년과 기업인 등 기존 민주당 인재풀 밖의 인사를 적극 발굴하라고 주문했다. 박범계 추진단장은 “선거가 한참 남은 이 시점에서 말 그대로 비상한 상시체제가 만들어진다는 데 특별한 의미가 있다”며 “대통합만이 살길”이라고 말했다.

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