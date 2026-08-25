윤석민, 집에서 도마뱀 50마리 키운다…"명품 가방값"

전 야구선수 윤석민이 도마뱀 50마리와 함께하는 일상을 공개한다.

25일 오후 10시40분 방송되는 SBS TV 예능물 '동상이몽 시즌2-너는 내 운명'에는 윤석민이 출연해 아내 김수현과의 결혼 생활을 공개한다.

2008 베이징 올림픽 한일전 승리투수이자 투수 4관왕 출신인 윤석민은 이날 "나 같은 최고 남편이 어디 있냐"며 생색을 내는 모습을 보인다. 이에 아내 김수현의 폭로가 이어져 웃음을 자아낸다.

윤석민의 남다른 취미 생활도 공개된다. 그는 첫째 아들을 계기로 파충류에 관심을 갖기 시작한 뒤 1년 만에 도마뱀 50마리를 키우게 됐다고 밝힌다.

집 안에는 암컷동, 수컷동, 베이비동으로 나뉜 이른바 '도마뱀 아파트'를 비롯해 전용 인큐베이터와 촬영 공간까지 마련돼 있다.

특히 명품 가방 가격에 달하는 고가의 도마뱀도 등장한다. 윤석민은 도마뱀에게 한 번 밥을 먹이는 데만 3시간을 들이는 모습을 보여 아내의 불만을 산다.

김수현의 요리 실력도 공개된다. 남편의 요청에 고기찌개와 여러 밑반찬을 차려낸 모습을 본 서장훈은 "음식이 남으면 내가 직접 가서 먹겠다"며 감탄한다.

<뉴시스>

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