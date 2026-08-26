GS건설, 기후위기 대응 ‘미래 주택’ 만든다

GS건설이 폭염과 집중호우, 미세먼지 등 기후변화에 대응할 수 있는 미래형 주거 기술 개발에 나선다.

GS건설은 25일 세계적인 건축가 카를로 라티 미국 매사추세츠공대(MIT) 교수가 설립한 이탈리아 건축·혁신 디자인그룹 카를로 라티 아소시아티(CRA)와 ‘미래형 기후위기 대응 주거 개념’을 공동 연구했다고 밝혔다.



폭염과 폭우, 미세먼지 등 기후변화가 주거환경에 미치는 영향을 데이터로 분석하고, 적절히 대응할 수 있는 주거 기술을 찾는 데 초점을 맞춘 연구라고 GS건설은 설명했다. 라티 교수는 데이터와 센서 기술을 도시와 건축에 접목해 환경 변화에 대응하는 ‘반응형 디자인’ 분야의 전문가다.



GS건설은 이번 연구에서 나온 방안을 실제 주거환경에 적용할 수 있는지 확인하기 위한 실증 테스트를 진행할 예정이다. 검증을 마친 기술은 사업지 여건에 따라 자이(Xi) 아파트에 순차적으로 적용될 전망이다.

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