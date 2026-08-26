[경제 단신] LNG 사업 ‘한화호라이즌 USA’ 설립 외

LNG 사업 ‘한화호라이즌 USA’ 설립

한화에어로스페이스가 미국에 ‘한화호라이즌 USA’ 법인을 설립하고 글로벌 액화천연가스(LNG) 사업을 본격 추진한다고 25일 밝혔다. 한화호라이즌 USA는 한화에어로스페이스 LNG 사업의 컨트롤타워로 LNG 조달부터 트레이딩, 물류 최적화 등을 담당한다. 해양·에너지 분야에서 30여년의 경력을 보유한 제임스 사가르 한화해운(한화쉬핑) 최고경영자가 대표 자리를 겸직한다. 한화에어로스페이스 관계자는 “한화호라이즌 USA 설립은 글로벌 LNG 조달 역량과 조선·해양 사업 경쟁력을 하나로 연결하는 중요한 전환점”이라며 “안정적인 LNG공급망을 구축하고 글로벌 에너지 시장에서 차별화한 LNG 밸류체인을 확대하겠다”고 말했다.

팰리세이드 ‘하이루프’ 모델 출시

현대자동차가 국내 완성차 업계 최초로 스포츠유틸리티차(SUV)의 지붕을 높인 ‘하이루프’ 모델을 선보이며 ‘2027 팰리세이드’를 출시했다. 2027 팰리세이드는 기존 라인업에 ‘하이루프’와 ‘블랙 잉크’, ‘XRT’ 3가지 모델을 추가했다. 하이루프 모델은 지붕을 240㎜ 높여 실내 공간을 넓혔다. 차 높이는 2005㎜로 설계해 일반 지하주차장 진입도 가능하다. 전용 외관 디자인과 도로 상태에 따라 승차감을 조절하는 전자제어 장치, 21인치 휠, 피렐리 타이어 등이 기본 적용된다. 블랙 잉크는 차량 안팎에 블랙 디자인 요소를 적용하며 고급스러움을 강조한 모델이고, XRT는 야외활동에 초점을 맞췄다.

SKT, AI 탑재 ‘갤럭시 퀀텀7’ 단독 출시

SK텔레콤은 25일 갤럭시 퀀텀7을 공식 출시하고 T다이렉트샵과 전국 T월드 매장에서 판매를 시작한다고 밝혔다. 갤럭시 퀀텀7은 인공지능(AI) 기능을 강화하면서 두께는 6.9㎜, 무게는 179g으로 지금까지 출시된 갤럭시 퀀텀 시리즈 중 가장 얇고 가볍다. AI 기능에는 음성 파일을 텍스트로 바꾸고 번역까지 지원하는 ‘보이스 트랜스크립트 어시스트’가 새로 추가됐다. 출고가는 71만7200원이다. 구현철 SK텔레콤 세일즈마케팅 본부장은 “갤럭시 퀀텀7은 SKT에서만 만나볼 수 있는 기획 단말기로 실생활 사용성이 높은 핵심 AI 기능과 고성능 퍼포먼스를 갖추면서도 가격 부담은 최소화하는 데 집중한 모델”이라고 밝혔다.

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