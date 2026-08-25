“계영 800ｍ 욕심난다”…한국 수영, 나고야 앞두고 ‘릴레이 생존 경쟁’

[진천=권준영 기자] 한국 수영 대표팀에서 아시안게임 계영 800ｍ 출전 경쟁이 뜨겁게 달아오르고 있다. 국제무대에서 중국·일본과 맞붙기 전에 대표팀 내부에서부터 최상의 조합을 찾아야 하기 때문이다. 선수들도 계영 800ｍ를 향한 ‘갈망과 욕심’을 드러내며 나고야행 레이스에 힘을 보태고 있다.

한국 수영국가대표팀 경영 김우민, 황선우 등 선수들이 25일 오후 충북 진천선수촌에서 열린 2026 아이치·나고야 하계아시아경기대회 대한수영연맹 미디어데이에서 공개 훈련에 앞서 취재진을 향해 미소를 보이고 있다. 진천=뉴스1

한국 수영 국가대표팀 경영 이주호(맨 왼쪽부터), 김우민, 황선우, 김승원, 김영범이 25일 오후 충북 진천선수촌에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 수영 국가대표팀 미디어데에서 취재진 질문에 답하고 있다. 진천=연합뉴스

25일 충북 진천 국가대표선수촌에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 수영 국가대표팀 미디어데이에서 김우민이 계영 800ｍ를 둘러싼 대표팀 내부 분위기를 전했다.

김우민은 함께 훈련하고 있는 선수들의 이름을 직접 거론했다. 김준호, 김민수, 호진이 등이 계영 800ｍ에 강한 의욕을 보이고 있다는 것이다.

김우민은 “같이 훈련하고 있는 김준호 선수, 김민수 선수, 호진이 형도 계영 800ｍ에 대해서 아주 열정이 있다”며 “계영 800ｍ에 대한 갈망과 욕심도 있어가지고 굉장히 서로 의지하면서 열심히 준비하고 있는 상태”라고 말했다.

계영 800ｍ는 네 명이 한 팀을 이루는 종목이다. 개인 종목처럼 출전 명단이 기록 하나로 결정되는 것이 아니라, 대회 당일 컨디션과 선수 조합까지 고려해야 한다. 황선우도 “아직 결승에 나설 네 명이 확실하게 정해지지는 않았다”고 설명했다.

따라서 선수들에게는 개인 종목에서 자신의 기록을 끌어올리는 것과 별개로 계영에서 자신의 경쟁력을 보여줘야 하는 과제가 남아 있다. 누가 마지막까지 좋은 경기력을 유지하느냐에 따라 최종 조합도 달라질 수 있다.

나고야행 최종 조합을 확정하기까지 대표팀의 경쟁은 계속된다. 항저우에서 금메달을 합작한 기존 주축 선수들에 새로운 경쟁자들이 가세한 가운데, 대회 직전까지 최상의 조합을 찾는 과정이 이어질 전망이다. 지난해 세계선수권에서는 김영범-김우민-이호준-황선우 조합이 계영 800ｍ 결승에 나섰다.

한국 수영이 중국·일본과의 기록 싸움에 앞서 해결해야 할 첫 번째 과제는 결국 ‘누가 함께 뛰느냐’다. 계영 800ｍ 네 자리를 둘러싼 경쟁이 나고야 레이스의 또 다른 관전 포인트로 떠올랐다.

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