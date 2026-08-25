“내 최애 국밥집이 여행지로”… 부산, 돼지국밥 관광콘텐츠 만든다

부산의 대표 음식 ‘돼지국밥’이 먹거리를 넘어 관광상품으로 거듭난다. 부산시가 시민들이 즐겨 찾는 ‘내 최애 국밥집’을 일부러 찾아가는 부산의 새로운 여행지로 만드는 미식관광 프로젝트에 나선다.

부산시는 올해 처음으로 ‘2026 부산돼지국밥대전’을 열고, 10월까지 시민과 관광객이 직접 참여하는 미식관광 프로그램을 진행한다고 25일 밝혔다.

부산시가 지역 대표 음식 ‘돼지국밥’을 활용한 ‘2026 부산돼지국밥대전’을 열고, 부산의 새로운 여행지로 만드는 미식관광 프로젝트에 나선다. 사진은 행사 포스터. 부산시 제공

이번 행사는 부산 시민의 일상과 함께해 온 돼지국밥을 단순한 지역음식을 넘어 부산의 음식문화와 지역관광을 연결하는 관광자원으로 육성하기 위해 마련됐다. 특히 부산 전역의 돼지국밥집을 축제의 현장으로 삼아 국밥을 맛본 뒤 주변 상권과 관광지까지 둘러볼 수 있도록 한 것이 특징이다.

행사는 △국밥추천 △국밥회담 △국밥주간 △국밥 쇼케이스 4단계로 진행된다. 첫 단계인 ‘국밥추천’은 이달 29일까지 진행된다. 부산 시민뿐만 아니라 돼지국밥을 좋아하는 누구나 온·오프라인 설문을 통해 자신이 추천하는 국밥집을 알릴 수 있다. 추천 결과와 사연 등을 바탕으로 ‘대표 국밥집’ 20곳을 선정한다.

다음달 19일에는 선정된 20개 업소 관계자와 추천자, 미식 전문가 등이 참여하는 ‘국밥회담’을 개최한다. 각 국밥집의 특징과 추천 이유, 부산 돼지국밥의 다양한 매력을 이야기하는 자리다. 회담 현장은 영상 콘텐츠로 제작해 공개할 예정이다. 이어 10월14일까지 ‘국밥주간’이 이어진다. 시민과 관광객이 선정된 20개 업소를 직접 방문하거나 카카오맵을 통한 투표로 TOP 10과 TOP 3를 가린다.

대미는 10월16일부터 18일까지 부산국제금융센터2(BIFC2)에서 열리는 ‘국밥쇼케이스’다. 국밥 판매부스와 쿠킹쇼 등 다양한 프로그램이 마련되며, 같은 달 17일 투표 결과를 바탕으로 올해 최고의 돼지국밥집 3곳을 선정하는 ‘국밥어워즈’도 열린다.

시는 이번 행사를 통해 시민들이 일상적으로 찾는 돼지국밥집을 관광객이 일부러 찾아가는 여행지로 만들고, 음식과 지역 상권, 관광을 연결하는 부산형 미식관광 모델로 발전시킨다는 계획이다.

나윤빈 시 관광마이스국장은 “부산의 대표 음식인 돼지국밥을 참여형 관광콘텐츠로 재해석하고 부산 전역의 음식점과 지역상권을 하나의 관광 동선으로 연결하는 뜻깊은 시도”라며 “부산에서만 경험할 수 있는 특색 있는 미식관광 콘텐츠를 지속적으로 육성하겠다”고 말했다.

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