“중국·일본에 밀린다고? 우리도 1초 안쪽”…한국 수영, ‘계영 쌍끌이’로 뒤집기

[진천=권준영 기자] 한국 수영이 2026 아이치·나고야 아시안게임에서 계영 400ｍ와 800ｍ를 앞세워 단체전 금메달 사냥에 나선다. 중국과 일본이 최근 빠른 기록을 잇달아 내놓으며 앞서가고 있지만, 한국 역시 세 나라의 기록 차이가 크지 않은 만큼 당일 컨디션과 선수들의 호흡에 따라 충분히 승부를 뒤집을 수 있다는 자신감을 보이고 있다.

한국 수영의 ‘투톱’ 김우민(왼쪽)과 황선우가 25일 오후 충북 진천선수촌에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 수영 국가대표팀 미디어데에서 취재진 질문에 답하고 있다. 진천=뉴시스

한국 수영 국가대표팀 경영 이주호(맨 왼쪽부터), 김우민, 황선우, 김승원, 김영범이 25일 오후 충북 진천선수촌에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 수영 국가대표팀 미디어데에서 취재진 질문에 답하고 있다. 진천=뉴시스

25일 충북 진천 국가대표선수촌에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 수영 국가대표팀 미디어데이에서도 계영 종목을 향한 선수들의 강한 의지가 확인됐다.

특히 계영 800ｍ는 한국이 중국·일본과 정면으로 맞붙을 핵심 종목이다. 중국과 일본이 최근 아시아 정상권 기록을 잇달아 작성하며 한국보다 앞선 흐름을 보이고 있지만, 대표팀은 세 나라의 기록 차이가 크지 않아 당일 레이스에 따라 승부가 달라질 수 있다고 보고 있다.

한국은 항저우 아시안게임 계영 800ｍ에서 7분1초를 기록했다. 중국은 지난해 세계선수권에서 7분3초로 아시아 신기록을 세웠고, 일본 역시 최근 국제대회에서 7분2초대 기록을 작성하며 한국을 추격하고 있다.

김우민은 계영 800ｍ의 승부를 당일 선수들의 조합과 호흡에서 찾았다. 그는 “제가 한 2초 안에 지금 세 나라가 있다고 생각한다”며 “그날 컨디션과 그날 계영 선수들의 합이 굉장히 중요하다”고 말했다.

한국이 ‘언더독’이라는 현실도 인정했다. 대표팀은 중국과 일본의 기량이 올라온 상황을 평가하면서도 “종합적으로 따져보면 저희가 언더독”이라며 “막상 경기 때 붙어 보면 어떻게 될지 모른다. 최대한 도전자의 마음가짐으로 한번 열심히 해보고 싶은 마음”이라고 각오를 밝혔다.

계영 800ｍ를 향한 대표팀 내부의 경쟁과 의욕도 상당하다. 김우민은 현재 함께 훈련하는 선수들이 계영 800ｍ에 대한 갈망과 욕심을 갖고 있다며 “굉장히 서로 의지하면서 열심히 준비하고 있는 상태”라고 전했다.

계영 400ｍ에서는 더 공격적인 전망이 나왔다. 김우민은 중국 선수들의 기록이 앞서 있다는 점을 인정하면서도 한국 선수들의 잠재력을 강조했다.

김우민은 “중국 선수들이 굉장히 위에 있기도 하지만 우리 대한민국 선수들이 가지고 있는 잠재력도 무관하지 않다”며 “계영 400ｍ에서도 1등이 불가능하지 않다고 생각한다”고 자신감을 드러냈다.

결국 나고야에서는 기록표에 찍힌 격차보다 실제 레이스에서 만들어지는 조합과 호흡이 한국의 계영 메달 색깔을 좌우할 전망이다. 중국과 일본의 기록 우위를 넘어설 수 있을지가 두 계영 종목의 최대 관전 포인트다.

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