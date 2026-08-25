공공 데이터 개방 10만건 돌파…‘범정부 데이터 파이프라인’ 추진

공공기관이 보유한 공공 데이터를 민간에 개방한 건수가 지난해 처음 10만건을 넘어섰다. 정부는 ‘AI(인공지능)민주정부’ 실현 차원에서 다음 달 중 ‘범정부 데이터 파이프라인’을 개통해 양질의 데이터 개방을 확대해 나가기로 했다.

25일 행정안전부가 펴낸 ‘2026 행정안전 통계연보’에 따르면 지난해 말 공공 데이터 개방 건수는 10만7901건을 기록했다. 2019년 3만3600건이었던 점을 감안하면 6년 사이 3.2배 증가했다.

윤호중 행정안전부 장관이 25일 청와대에서 열린 국무회의에서 AI민주정부 실현 전략을 보고하고 있다. 뉴스1

행안부는 이날 국무회의에서 ‘세계 최고의 AI민주정부 실현 전략’을 보고하며 중앙 부처와 공공기관, 지방자치단체 간 데이터 공유를 위한 범정부 데이터 파이프라인을 다음 달 개통하겠다는 청사진을 밝혔다. AI민주정부 기반을 닦는 차원이다.

지난해 고향사랑기부금은 1514억5600만원, 모금 건수는 139만1850건으로 전년보다 각 72.3%, 79.9% 늘었다. 고향사랑기부제란 거주지가 아닌 지자체에 기부하면 세액 공제와 지역 특산품을 답례품으로 받는 제도다.

주민등록 인구는 5111만7378명으로, 전년보다 9만9843명 줄어 6년 연속 감소세를 이어갔다. 세대수는 2430만87세대로, 이 중 42.3%인 1027만2573세대가 1인 세대다. 외국인 주민은 2024년 11월1일 기준 258만3626명으로, 총인구의 5.0%에 달했다.

한편 행안부는 이날 발표한 AI민주정부 실현 전략에서 ‘국민에게 친절한 정부’, ‘국민과 함께하는 정부’, ‘국민의 유능한 정부’란 3대 추진 방향을 제시하며 AI로 대민 서비스 혁신에 나서겠다고도 강조했다. 국민 체감도가 높은 농업·복지·세금·식약·안전 분야에 AI 대민 상담 체계를 구축해 시공간 제약 없는 24시간 상담 서비스를 구현하겠다는 구상이다. 아울러 시스템 중요도에 따른 재해 복구 기준을 마련하고 시스템 장애에 대비한 실전 훈련을 연 1회 의무화한다.

윤호중 행안부 장관은 “AI민주정부 핵심은 단순한 AI 기술 도입이 아니라 AI를 통해 국민이 국정 운영의 진정한 주인이 되는 국민 주권을 구현하는 것”이라며 “국민이 삶 속에서 실질적으로 체감할 수 있는 변화와 성과를 만들어 가겠다”고 밝혔다.

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