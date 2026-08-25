김민석 "개혁·중도·보수 대대적 영입"…'대통합추진단' 시동

더불어민주당 김민석 대표는 25일 "개혁과 중도·보수에 이르는 모든 스펙트럼의 참신하고 유능한 인물을 대대적으로 영입하겠다"며 외연 확장을 예고했다.



김 대표는 이날 국회에서 열린 '대통합추진단' 1차 회의에서 "대통합의 원칙은 이기는 대통합과 지속 가능한 대통합"이라며 이같이 밝혔다.

더불어민주당 김민석 대표가 25일 국회에서 열린 대통합 추진단 1차 회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스

김 대표는 "우리 당의 내부 결속을 명확하게 하면서도 진보·개혁 그리고 중도·보수 등 모든 세력 간 개인의 영입을 동시에 추진해야 당이 단단해진다"며 "우선순위를 따지지 않고 이를 동시에 병행적으로 해나가겠다"고 강조했다.



김 대표는 대통합추진단장에 4선 박범계 의원을 임명했다. 진보 연대 분과에는 진성준 의원, 조국혁신당 연대분과에는 이해식 의원, 영입·확장 분과에는 황명선·이소영 의원이 공동위원장을 맡게 됐다.



김 대표는 "진보 세력과는 선거와 정치 제도와 관련해 다양한 논의를 과거에도 했고 앞으로도 하게 될 것"이라며 "저는 원칙적으로 실행 가능한 합의를 하고 합의하면 실행하겠다고 말했다"고 강조했다.



이어 혁신당과의 합당에 대해서는 "합당으로 결론이 날지, 아니면 합당이 아닌 연대로 결론이 날지 전혀 알 수 없다"면서도 "그 과정을 진정성 있게 정무적인 지혜를 가지고 풀어가길 기대한다"고 덧붙였다.



아울러 외부 인재 영입을 두고는 "미지의 백사장 같은 영역"이라며 "백사장에서 보석을 찾듯이 좋은 인물을 찾아주길 바란다"고 당부했다.

<연합>

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