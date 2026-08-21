오전까지 비, 낮 최고 35도 [내일 날씨]

21일 오전 서울 서초구 강남역 인근에서 우산을 쓴 시민들이 발걸음을 재촉하고 있다. 뉴시스

토요일인 22일은 비가 오전까지 이어지는 가운데 곳곳에 소나기가 내리겠다.

21일 기상청에 따르면 예상 강수량은 21∼22일 이틀간 서울·인천·경기 5∼40㎜, 강원 내륙·산지 5∼40㎜다.

이어 강원 동해안 5㎜ 안팎, 대전·세종·충남 내륙·충북 5∼60㎜, 광주·전남·전북 내륙 5∼60㎜, 대구·경북·울산·경남 내륙 5∼60㎜, 제주도 5∼60㎜다.

오전부터 전남권과 경남 서부 내륙, 제주도에 시작된 소나기는 낮부터 중부지방과 그 밖의 남부지방으로 확대되겠다.

소나기는 남부지방은 늦은 오후, 중부지방은 저녁 무렵 대부분 그치겠으나 내리는 동안 돌풍과 천둥·번개를 동반할 수 있어 안전사고에 유의해야겠다.

소나기에 의한 강수량은 5∼최대 60㎜내외다.

비가 내리지만 무더위는 이어지겠다.

충청권과 남부지방, 제주도를 중심으로 폭염특보가 발표된 가운데 전국 대부분 지역에서 최고 체감온도가 33도 안팎(일부 전라권과 경남권, 제주도 35도 안팎)으로 올라 무덥겠다.

아침 최저기온은 21∼26도, 낮 최고기온은 28∼34도로 예보됐다.

바다의 물결은 동해·남해 앞바다에서 0.5∼1.0m, 서해 앞바다에서 0.5∼1.5m로 일겠다.

안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내의 먼바다)의 파고는 동해 0.5∼1.5m, 서해 0.5∼3.0m, 남해 0.5∼2.5m로 예상된다.

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