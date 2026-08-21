삼성전자, 역대급 주주환원… 최대 110조원 주주에게 쏜다

인공지능(AI) 산업 확산으로 인한 반도체 메모리 초호황에 힘입어 역대급 실적을 기록한 삼성전자가 2026년 사상 최대 규모의 주주환원을 실시한다.

삼성전자는 21일 이사회를 열고, 약 90조~110조원의 규모로 예상되는 2026년 주주환원 시행 방안을 의결했다. 이는 기존 최대였던 2020년 20조3000억원 규모 주주환원의 약 5배에 달하는 수준이다. 삼성전자 관계자는 “역대 최대 규모의 주주환원은 회사의 성장에 따른 성과가 주주들에게 실질적인 혜택으로 돌아가도록 하기 위함”이라며 “이를 통해 회사의 성장과 주주가치 제고가 선순환하는 구조를 이어갈 것”이라고 설명했다.

서울 서초구 삼성전자 사옥. 뉴시스

이번 주주환원책은 삼성전자가 잉여현금흐름의 50%를 주주환원에 활용한다는 2024~2026년 3년간 주주환원 정책을 성실히 이행하는 것이기도 하다. 앞서 삼성전자는 2024년부터 2025년까지 2년간 매년 9조8000억원씩 총 19조6000억원의 정규배당을 실시했다. 2025년에는 1조3000억원의 특별배당과 8조4000억원 규모의 자사주 매입·소각을 실행했다. 2026년 주주환원까지 포함하면 2024년부터 2026년까지 3개년의 주주환원 규모는총 120조~140조원에 달할 것으로 예상된다.

삼성전자는 우선 2026년 3분기에 정규배당을 포함해 약 30조원 규모의 현금배당을 시행할 계획이다. 구체적인 환원책은 10월말 이사회에서 구체적인 내용을 확정할 예정이다. 나머지 주주환원은 2026년 경영실적이 확정되는 2027년 1월 이사회에서 현금배당과 자사주 매입∙소각을 포함한 환원 방식과 규모를 결정할 계획이다.

한편, 삼성전자는 이날 이사회에서 임직원 보상을 위한 약 15조원 규모의 자사주 매입도 의결했다. 이로써 임직원 보상을 위한 자사주 매입도 주주가치 증대효과가 기대된다. 삼성전자 관계자는 “앞으로도 주주환원 정책을 충실하게 이행하는 동시에, 주주환원 계획을 주주 및 시장과 적극적으로 소통해 나갈 방침”이라고 밝혔다.

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