"300억 재력가?"…김가연 "아버지 회사 재산이 600억"

배우 김가연이 아버지가 운영하는 회사 재산이 600억에 달한다고 했다.

김가연은 20일 유튜브 채널 '밉지않은 관종언니'에 남편이자 프로게이머 임요환과 함께 출연해 이지혜 부부와 다양한 이야기를 나눴다.

김가연. 밉지않은 관종언니 유튜브 캡처

이지혜가 "엄청난 부자라는 이야기가 있다. 300억 재력가라는 이야기도 있는데"라고 했다.

김가연은 "600억?"이라며 금액을 정정했다.

이어 "저희 아버지가 사업체를 하시는데 그게 굉장히 잘됐다. 한번은 사무실에 갔다가 경리 직원들이 이야기할 때 제가 잠깐 들었다"고 했다.

그는 "이게 회사의 재산이지 아빠의 개인 재산은 아니다"라고 강조했다.

김가연은 동안인 어머니 때문에 겪은 일화도 공개했다.

김가연은 "저희 엄마가 치맛바람은 확실히 있다. 근데 제가 그걸 되게 싫어했다"고 말했다.

그는 "아빠가 육성회장이었다. 학교 와서 뭐 할 거 없나 보기도 하고"라고 했다.

이어 "엄마가 얼굴이 너무 예뻐서 학교에 오는 게 그렇게 싫었다"며 "학교에 오면 애들이 엄마가 아니라 언니냐고 했다"고 말했다.

그러면서 "한때는 엄마가 첩이라는 소문도 났다. 이런 이야기 듣는 게 싫어서 엄마가 학교 오는 게 너무 싫었다"고 설명했다.

<뉴시스>

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