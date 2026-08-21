유아인, 새 소속사 빌리언스와 전속계약…“비판 겸허히 경청할 것”

사진=연합뉴스

배우 유아인이 새 소속사 빌리언스와 전속계약을 체결하며 배우 활동 재개에 나선다.

빌리언스는 21일 “유아인과 전속계약을 체결했다”고 밝혔다. 유아인은 마약류 상습 투약 혐의로 재판을 받으며 오랜 기간 활동을 중단했다. 이후 최근 장재현 감독의 신작 영화 ‘뱀피르’ 출연 소식이 전해진 데 이어 새 소속사까지 확정하면서 본격적인 활동 재개 수순을 밟게 됐다.

빌리언스는 유아인의 과거 사건과 활동 재개를 둘러싼 대중의 우려를 충분히 인식하고 있다고 강조했다.

소속사는 “계약에 앞서 유아인과 오랜 시간 여러 차례 진솔한 대화를 나눴다”며 “배우로서 다시 활동을 시작하는 데 필요한 책임과 자세, 앞으로 나아가야 할 방향에 대해 깊이 고민해왔다”고 설명했다.

이어 “조심스럽고 면밀한 과정을 거쳐 유아인의 새로운 출발을 함께하기로 결정했다”고 밝혔다.

이번 전속계약에서 유아인이 중요하게 생각한 것은 단순한 활동 재개가 아니었다는 게 소속사의 설명이다. 빌리언스는 “더 좋은 조건이나 단순한 활동 재개를 위한 외형적 지원을 넘어, 대중에게 용서와 이해를 구하고 신뢰를 쌓아가는 한 걸음 한 걸음의 무겁고 조심스러운 과정을 매 순간 함께 고민하며 나아갈 진정성 있는 동반자였다”고 전했다.

또한 유아인이 과거의 일을 서둘러 지나가지 않고 스스로 책임을 다할 수 있도록 장기적인 관점에서 함께하겠다는 뜻을 밝혔다.

빌리언스는 “과거의 시간을 가볍게 여기거나 서둘러 지나가려 하지 않겠다”며 “다시 신뢰를 얻는 일에는 무엇보다 깊은 반성과 진정성 있는 태도가 필요하다는 사실을 잘 알고 있다”고 했다.

이어 “현재의 우려를 엄중하게 받아들이며 대중과 언론의 비판을 겸허히 경청하겠다”며 “필요한 소통에도 낮은 자세로 임하겠다”고 덧붙였다.

유아인은 이미 차기작을 통해 활동 재개를 준비하고 있다. 장재현 감독의 신작 영화 ‘뱀피르’에 출연하는 유아인은 최근 대본 리딩에 참여하며 작품 활동을 공식화했다. ‘뱀피르’는 유아인이 마약류 투약 사건 이후 출연하는 첫 영화로, 사실상 복귀작이 될 전망이다.

유아인은 마약류 상습 투약 혐의로 재판에 넘겨졌다. 검찰은 유아인이 2020년 9월부터 2023년 1월까지 프로포폴 등 의료용 마약류를 상습적으로 투약하고, 타인 명의로 수면제를 처방받아 매수한 혐의 등을 적용해 기소했다.

대법원은 지난해 7월 유아인에게 징역 1년에 집행유예 2년, 벌금 200만 원을 선고한 원심판결을 확정했다.

이후 오랜 기간 함께했던 소속사 UAA와 결별한 유아인은 새 소속사를 두고 여러 가능성이 거론됐으나 최종적으로 빌리언스와 손잡게 됐다.

빌리언스는 유아인의 향후 활동에 대해서도 신중한 태도를 보였다. 소속사는 “지난 과오에 대한 반성과 더불어 작품과 연기에 대한 배우 본연의 의지가 앞으로의 시간과 행동을 통해 진정성 있게 전달될 수 있도록 보다 신중하고 성실하게 함께하겠다”며 “유아인이 정직하게 다시 자신의 길을 만들어갈 수 있도록 책임 있는 동반자가 되겠다”고 밝혔다.

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