기안84, 복권 당첨되면 “다 내가 갖는다”

기안84와 인공지능(AI)의 만남을 연애 예능이라는 형식으로 풀어낸 SBS ‘기이안 연애’가 20일 처음 전파를 탄 가운데 그가 AI에게 복권을 물어보는 장면이 눈길을 끌고 있다.

기안84와 인공지능(AI)의 만남을 연애 예능이라는 형식으로 풀어낸 SBS ‘기이안 연애’가 20일 처음 전파를 탄 가운데 그가 AI에게 복권을 물어보는 장면이 눈길을 끌고 있다. SBS Entertainment

20일 첫 방송에서는 기안84가 AI 여자친구와 데이트에 나서기 전 자신의 결혼관과 연애에 대한 생각을 털어놓는 장면이 공개됐다.

기안84는 자신이 그린 웹툰 ‘복학왕’의 등장인물 봉지은을 연상시키는 외모로 제작된 AI 여자친구 가희를 만났다. 두 사람의 데이트 중 복권방을 발견한 그는 “너 로또 번호 맞출 수 있니?”라고 장난스럽게 물었다. 이후 기안84는 가희에게 복권 번호를 추천받아 실제로 복권을 구매했고, “이거 당첨되는 다 내가 갖는다”는 약속까지 했다.

가희는 “당첨되면 복권 산 사람이 갖는 거다”고 인정했지만, 이후 진행된 인터뷰에서 자신이 AI라는 점을 감안하더라도 당첨금을 전부 가져가겠다는 기안84의 태도가 이른바 ‘하남자’처럼 느껴졌다고 솔직하게 말해 웃음을 자아냈다.

기안84는 가희와 대화를 이어가면서 자신과 닮은 연예인이 누구인지 묻기도 했다. 이에 가희가 박보검과 변우석을 언급하자, 기안84는 “메타인지가 되게 잘 되는 사람이라 그런 걸로 좋아하고 그럴 나이가 아니다”고 말했지만 당시 입가엔 미소가 번졌다.

‘기이안 연애’는 프로그램 ‘기이안 연애’는 AI와 인간 사이에서도 현실적인 감정 교류가 가능할 수 있는지를 들여다보는 관찰형 연애 프로그램이다. 방송에는 AI와 실제 연애 실험에 참여한 장도연을 비롯해 강남, 이준이 스튜디오 MC로 함께했다.

AI와 인간이 실제로 감정을 나눌 수 있는지를 핵심 질문으로 내세운 프로그램인 만큼 앞으로 출연자들이 AI와 관계를 만들어가는 과정이 어떤 방향으로 전개될지 관심이 이어질 전망이다.

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