여름 휴가철 기차타고 떠난 여행객 730만명…"8월1일 최다 이용"

한국철도공사(코레일)는 올여름 휴가철인 지난달 25일부터 지난 10일까지 총 730만여명이 철도를 이용했다고 21일 밝혔다.



지난해 이용객 698만명보다 4.6% 증가한 것으로, 하루 평균 이용객은 43만명이었다.

열차. 한국철도공사(코레일) 제공

여름휴가와 방학 시즌인 7월 마지막 주에 여행수요가 급증하면서 같은 달 기준 하루 평균(40만명)보다 약 10% 더 많은 44만명이 기차여행을 떠났다.



이 기간 KTX 이용객은 하루 28만명으로 지난해 같은 기간 26만명보다 7.8% 늘었다. 일반열차는 하루 15만명으로 지난해와 비슷하게 이용했다.



승객이 가장 많았던 날은 지난 1일로, 총 50만명이 열차를 이용했다.



노선별로는 부산·여수·강릉 등 여행지를 중심으로 KTX 장거리 이용객이 많았다.



이 기간 인구감소 지역과 연계한 '지역사랑 철도여행' 이용객은 9천200여명으로 분석됐고, 지역사랑 철도여행 자유여행 상품으로 가장 많이 여행한 지역은 밀양, 보령, 삼척 순이다.



이민성 코레일 여객사업본부장은 "더 많은 분이 기차를 타고 특별한 추억을 만드실 수 있도록 철도 연계 지역축제를 지속해 발굴하고, 지역 경제 활성화에도 힘을 보태겠다"고 말했다.

<연합>

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