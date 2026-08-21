소방관 폭행해 숨지게 한 50대, 이번엔 공무원 때리고 욕설

수년 전 자신을 구하러 출동한 소방관을 폭행했던 50대 남성이 이번에는 행정복지센터에서 공무원을 폭행해 경찰에 붙잡혔다.

전북 군산경찰서는 군산시 행정복지센터에서 공무원을 폭행하고 욕설한 혐의(폭행)로 A(50대)씨를 조사하고 있다고 21일 밝혔다.

수년 전 자신을 구하러 출동한 소방관을 폭행했던 50대 남성이 이번에는 행정복지센터에서 공무원을 폭행해 경찰에 붙잡혔다.

A씨는 전날 오후 5시20분쯤 구암동 행정복지센터를 찾아 공무원 B씨가 목소리를 낮춰달라고 요청하자 욕설하고 B씨의 목과 얼굴 등을 주먹으로 때린 혐의를 받고 있다. 당시 A씨는 행정복지센터의 다른 공무원에게 커피를 타 오라고 요구했으며, 해당 공무원이 커피를 타러 간 사이 B씨를 폭행한 것으로 조사됐다.

A씨는 앞서 2018년 4월에도 술에 취해 도로에 쓰러진 자신을 구조하러 출동한 고 강연희 소방경을 폭행한 전력이 있다. 당시 A씨는 강 소방경에게 욕설하고 폭행한 혐의 등으로 기소됐으며, 항소심에서 징역 1년10개월을 선고받았다.

강 소방경은 A씨를 구급차에 태워 병원으로 이송하던 과정에서 폭행을 당한 뒤 뇌출혈 증세로 치료받았으나 29일 만에 숨졌다. 이후 강 소방경은 인사혁신처 공무원재해보상심의회를 통해 위험직무순직을 인정받았으며, 사건 발생 1년여 만에 대전 현충원에 안장됐다.

경찰은 A씨를 상대로 정확한 사건 경위와 폭행 동기 등을 조사하고 있다.

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