안선영, 과거 명품에 빠졌던 이유…"얄팍한 부 형성, 과시였다"

배우 안선영이 과거 자신의 모습을 되돌아봤다.

20일 유튜브 채널 '안선영의 이중생활'에는 '사기당하고 알게 된 나를 배신하지 않는 사람들의 특징 3가지'라는 제목의 영상이 게재됐다.

안선영. 유튜브 캡처

영상에서 안선영은 걸러야 되는 사람 3가지 특징으로 과시하는 사람, 남의 돈을 쉽게 생각하는 사람, 자격지심 심한 사람을 꼽았다.

안선영은 과시하는 사람에 대해 자신의 과거 모습을 이야기했다. 그는 "예전에 제가 없이 살았던 때 티가 났던 이유가 있다. 명품관을 갔을 때, 주눅 드는 분위기 있지 않냐. 기다려 달라 그러고 만지지 말라 그러고. 그럴 때 주눅이 들었다. 내가 속하지 못하는 부류 이런 게 있었다"고 했다.

그러면서 "그리고 나서 내가 얄팍한 부를 형성하니까. 로고 플레이 명품을 엄청 샀다. 그게 과시다. 나 이 정도는 넘어섰다는 거다"라며 "인간관계에서도 학부형 만나도 자기 이름이 없을 때 유난히 남편 직업, 시댁 이야기, 본인 집 이야기 등 주변 이야기를 많이 하는 사람이 있다. 포장지나 로고 플레이를 많이 내세우는 사람은 본인이 자존감이 낮은 경우가 많더라"라고 했다.

아울러 "그런 사람은 무시 안 했는데도 나중에 꼭 '너 나 무시해?'라고 어느 순간에 나온다"며 "어느 순간에 그런다. 나는 똑같이 대했지만, 자기 생각에 자기 로고가 화려한 날은 넘어가고 자기 로고가 작아 보이는 날은 '쟤 지금 나 무시하는 거 아니야?'라고 본인의 기준으로 감정에 따라 많이 흔들린다"고 말했다.

그는 "유난히 자신의 주변. 본인 자체가 아니라 주변을 내세우는 걸 좋아하는 사람일수록 본질이 없는 경우가 많다"고 말했다.

<뉴시스>

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