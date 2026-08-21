이열음, ‘그대에게 드림’ 마무리 소감…“따뜻한 시간 보낼 수 있었다”

배우 이열음이 ENA 월화드라마 ‘그대에게 드림’을 마친 소감과 함께 작품을 함께한 제작진과 배우, 시청자들에게 감사 인사를 전했다.

배우 이열음이 ENA 월화드라마 ‘그대에게 드림’을 마친 소감과 함께 작품을 함께한 제작진과 배우, 시청자들에게 감사 인사를 전했다. 나무엑터스

최근 종영한 ‘그대에게 드림’에서 이열음은 오하나를 연기했다. 오하나는 엄마이면서 소속사 대표인 안수희의 영향력 아래에서 살아오다 자신의 삶을 찾아가는 인물이다. 이열음은 캐릭터가 겪는 갈등과 변화를 자연스럽게 표현하며 성장 과정을 설득력 있게 보여줬다.

극의 또 다른 재미를 만들어낸 것은 상대역들과 보여준 호흡이었다. 특히 심유건 역의 백성철과 함께할 때는 오하나의 엉뚱한 면모를 살려 밝은 분위기를 만들었고, 두 사람이 서로에게 쉽게 말하지 못했던 속내를 조금씩 드러내고 감정을 공유하는 과정에서는 풋풋하고 따뜻한 설렘을 동시에 전했다.

작품을 끝낸 이열음은 소속사를 통해 촬영 기간에 대한 남다른 애정을 표현했다. 그는 “‘그대에게 드림’은 매 순간 즐겁고 행복하게 임했던 촬영이었던 만큼 저 역시 방송을 보며 현장에서 함께했던 소중한 추억들을 행복한 마음으로 되짚어보곤 했다”고 전했다.

배우 이열음이 ENA 월화드라마 ‘그대에게 드림’을 마친 소감과 함께 작품을 함께한 제작진과 배우, 시청자들에게 감사 인사를 전했다. 나무엑터스

이어 “‘오하나’에게 애정 어린 마음으로 응원해 주신 시청자분들 덕분에 따뜻한 시간을 보낼 수 있었다”고 덧붙이며 캐릭터에 애정을 갖고 작품을 시청해 준 시청자들 덕분에 자신 역시 따뜻하고 의미 있는 시간을 보낼 수 있었다는 설명이다.

촬영을 함께 한 사람들에게 감사 인사도 잊지 않았다. 이열음은 드라마를 완성하기 위해 힘을 모은 제작진과 동료 배우들에게 감사의 뜻을 전했다. 그는 “‘그대에게 드림’을 통해 쌓은 값진 경험을 바탕으로 앞으로도 더 즐겁고 다양한 작품에서 좋은 모습으로 인사드리겠다”는 인사도 잊지 않다.

이번 작품을 통해 이열음은 화려한 톱스타의 모습뿐 아니라 캐릭터가 가진 내면까지 세밀하게 표현하며 캐릭터의 폭을 넓혔다. 상대 배우와의 관계에 따라 밝고 유쾌한 분위기부터 감정적인 장면까지 서로 다른 결을 선보이면서 극의 흐름에도 자연스럽게 녹아들었다.

한 작품을 마무리하며 따뜻한 소감을 남긴 이열음이 앞으로 어떤 작품과 캐릭터로 변신해 또 다른 연기를 선보일지 관심이 모이고 있다.

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