김민석, 부산 이어 강릉행… “이재명정부 페이스메이커 역할 강화”

더불어민주당 김민석 대표는 21일 “이재명 대통령이 천명한 페이스메이커 역할을 강화하는 데 당이 적극적으로 지원하겠다”고 밝혔다. 지난 19일 부산 현장 최고위원회에 이어 연일 지역 현장을 찾으며 이재명정부 지원과 함께 지역 현안 챙기기에 나서고 있다.

김민석 더불어민주당 대표가 21일 오전 강원 강릉시청에서 열린 '강릉 최고위원회의'에서 모두발언을 하고 있다.

김 대표는 이날 강원 강릉시청에서 열린 현장 최고위원회의에서 “미국, 중국, 북한의 입장이 복잡한 변화를 보이는 가운데 한반도 정세가 여러 가지로 변화하고 있다”며 이같이 밝혔다.

김 대표는 “제가 총리로 일할 때 미국과 중국을 방문해 트럼프(미국 대통령), 밴스(미국 부통령), 리창 (중국) 총리를 만난 적 있다”며 “정당 외교는, 특히 미국의 경우 정부 외교와 달리 (미국) 야당과 대화할 수 있다”고 강조했다.

그러면서 “11월에는 (미국) 중간 선거가 예정돼 있는데, 전당대회 기간에 약속한 대로 연내에 미국, 중국, 일본을 방문하는 정당 외교를 바로 추진하겠다”고 했다.

김 대표는 내년 4월 치러지는 강릉 국회의원 보궐선거를 겨냥한 발언도 내놨다. 이날 현장 최고위원회가 열린 강릉은 권성동 전 국민의힘 의원의 의원직 상실로 보궐선거가 예정된 지역으로, 오는 10월 ITS 세계총회를 앞두고 있기도 하다.

김 대표는 “현재 시장은 민주당 소속이지만 국회의원은 공백 상태”라며 “지방의회도 시장을 안정적으로 뒷받침할 수 있는 구조가 아니기 때문에 민주당이 그 역할을 대신해 몫을 다 하겠다”고 했다.

이어 “현안 중에 제일 큰 문제 중 하나인 10월 ITS 총회를 지원하는 것도 민주당의 몫”이라며 “그 지원을 위해 ITS 성공 지원을 위한 TF(태스크포스)를 만들기로 결의했고, 강릉 출신의 김우영 의원을 공동위원장으로 했다”고 설명했다.

또 “전당대회가 끝나고 이재명 대통령을 뵌 자리에서도 이번 주에 강릉에 온다는 말씀도 드렸고 ‘앞으로 ITS 총회가 잘되도록 지원해야 한다’, ‘관심을 가져달라’라고 하는 말씀을 드렸고 대통령도 약속했다”고 했다.

김 대표는 취임 직후부터 지역 행보를 이어가고 있다. 8·17 전당대회 당선 직후, 수해 현장 상황 점검 및 대책 마련을 위해 첫 일정으로 경남 거제를 찾은 데 이어 지난 19일에는 민주당 부산시당에서 첫 현장 최고위를 진행했다.

김 대표는 전당대회를 앞둔 지난 10일 국회 의원회관에서 열린 한 간담회에 참석해 “제가 약속하고 실제 실행할 것 중 하나가 주 2회 정도를 ‘이동 대표실’처럼 해서 지역 상주 체제로 갈 것”이라고 밝힌 바 있다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지