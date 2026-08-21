지구 75바퀴 달린 부산도시철도 1호선 구형 전동차 운행 종료

29년간 300만㎞를 운행한 부산도시철도 1호선 마지막 구형 전동차가 오는 26일 운행을 종료한다.



부산교통공사는 1호선 제45편성이 26일 오전 9시 18분 다대포해수욕장역을 출발해 오전 10시 36분 노포역에 도착하는 것을 끝으로 영업 운행을 마친다고 21일 밝혔다.

부산도시철도 1호선 제45편성. 부산교통공사 제공

이 전동차는 우리나라가 국제통화기금(IMF)에 구제금융을 신청하기 몇 달 전인 1997년 6월 25일 첫 운행을 시작해 지금까지 300만km를 달렸다.



300만km는 지구 75바퀴에 해당하는 거리와 같다.



마지막 운행에는 이병진 부산교통공사 사장이 기관사 운전실에 동승한다.



이어 종착역인 노포역 도착을 앞두고 육성방송을 통해 29년간 제45편성과 함께해 온 시민들에게 감사 인사를 전하고, 새로운 전동차 시대를 알릴 예정이다.



사전 신청을 통해 참여 의사를 밝힌 시민들은 부산대역 승강장에서 제45편성의 운행 모습을 촬영한 뒤에 열차에 탑승해 노포차량기지까지 이동하게 된다.



1호선 제45편성의 운행 종료를 끝으로 1호선 구형 전동차 교체가 마무리되고 신형 전동차로 전면 전환된다.



이병진 사장은 "국내 최초로 스테인리스 차체와 자동운전 시스템을 적용해 도시철도 기술 발전을 이끈 1호선 구형 전동차의 운행을 마치게 된다"며 "시민 여러분의 기억 속에 오래도록 남기를 바란다"고 말했다.

<연합>

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