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8월 중순 수출 56%↑…반도체 비중 47.2%, 역대 최고

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반도체 198.8% 급증…무역수지 140억달러 흑자
휴가·파업 등 영향 승용차 주춤

이달 중순 수출도 반도체 수출 호조에 힘입어 지난해 같은 기간보다 50% 넘게 증가했다.

전체 수출에서 반도체가 차지하는 비중은 47.2%로 절반에 육박하면서 1∼20일 기준 역대 최고치를 기록했다.

지난 18일 부산항 신감만, 감만 부두에 수출입을 기다리는 컨테이너가 쌓여 있다. 연합뉴스
지난 18일 부산항 신감만, 감만 부두에 수출입을 기다리는 컨테이너가 쌓여 있다. 연합뉴스

21일 관세청에 따르면 8월 1∼20일 수출액(통관 기준 잠정치)은 552억달러로 1년 전보다 56.0% 증가했다. 8월 1∼20일 기준 역대 최대치다.

조업 일수는 14일로 작년 같은 기간(14.5일)보다 0.5일 줄었다. 이에 따라 일평균 수출액(39억4천만달러) 증가율은 61.5%에 달했다.

품목별로는 반도체 수출이 198.8% 늘어난 260억3천만달러로 집계됐다. 1∼20일 기준 역대 가장 많은 규모다.

전체 수출에서 반도체가 차지하는 비중은 47.2%로 1년 전보다 22.5%포인트(p) 상승했다. 역시 1∼20일 기준 역대 가장 높은 비중이다.

이밖에 석유제품(56.4%), 컴퓨터 주변기기(242.1%)도 수출이 늘었다.

반면 승용차(-45.1%), 선박(-60.5%), 자동차부품(-19.9%)에서는 고전했다. 승용차는 이달 초에 집중된 여름 휴가 여파와 함께 일부 사업장에서 부분 파업이 진행되고 있는 점이 영향을 미친 것으로 풀이된다.

국가별로 중국(118.6%), 미국(59.4%), 베트남(67.4%), 홍콩(245.5%) 등에서 증가했고 유럽연합(EU·-3.2%)에서는 감소했다. 중국·미국·베트남 등 상위 3개국이 전체 수출의 52.6%를 차지했다.

수입액은 412억달러로 1년 전보다 19.0% 증가했다.

반도체(59.4%), 원유(17.0%), 반도체 제조장비(89.3%), 기계류(10.2%) 등에서 증가했고, 가스(-17.1%) 등에서는 감소했다.

에너지(원유·가스·석탄) 수입액은 11.1% 증가했다.

국가별 수입은 중국(27.9%), 미국(23.5%), 유럽연합(17.4%), 일본(34.1%) 등에서 증가했고, 사우디아라비아(-22.2%) 등에서는 감소했다.

수출이 수입을 웃돌면서 무역수지는 140억달러 흑자를 기록했다.

<연합>


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