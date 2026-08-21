덥고 습한 날씨 이어져… 한낮 광주 35도 등 전국 28∼35도

북태평양고기압 가장자리를 타고 고온다습한 남서풍이 불어 들어 전반적으로 덥고 습한 날씨가 이어지겠다.



폭염특보가 내려진 충청 이남을 중심으로 대부분 지역 한낮 체감온도가 33도 안팎까지 오르고 호남과 경남 일부에선 35도 안팎까지 치솟겠다.

지난 20일 경북 경주시 인왕동 첨성대 인근 동부사적지 일대에 노란 해바라기가 피어 있다. 연합뉴스

오전 8시 현재 주요 도시 기온은 부산 27.5도, 대구 26.2도, 광주 26.0도, 인천·울산 25.9도, 서울·대전 25.3도다.



낮 최고기온은 28∼35도일 것으로 예상된다.



광주와 경남 김해·창녕 등의 낮 기온이 35도까지 오를 전망이다. 서울은 한낮 기온이 30도, 인천은 29도, 대전은 32도, 대구·울산·부산은 33도에 이르겠다.



고온다습한 남서풍이 북서쪽에서 내려오는 차고 건조한 공기와 충돌해 서해상에 발달시킨 비구름대가 유입, 북상하면서 충청·전북북부에 이날 오전까지, 강원동해안에 오후 중, 수도권과 강원내륙·산지에 22일 오전까지 곳곳에 비가 내리겠다.



예상 강수량은 서해5도 30∼80㎜, 수도권·세종·충난북부 10∼60㎜, 강원내륙·강원산지·대전·충남남부 5∼40㎜, 충북 5∼30㎜, 전북북부 5∼20㎜, 강원동해안 5㎜ 안팎이다.



충청과 남부지방, 제주에는 저녁까지 5∼50㎜(제주는 5∼40㎜) 소나기가 쏟아질 때가 있겠다. 대기 상층에 -5도 찬 공기가 자리한 가운데 낮에 하층 공기가 뜨거워지면서 대기가 불안정해질 것이기 때문이다.



제주남쪽바깥먼바다에 이날 오후, 나머지 제주해상과 남해상·서해상에 22일부터 바람이 시속 35∼60㎞(10∼16㎧)로 거세게 불고 물결이 2∼4ｍ로 높게 일겠다.



또 제주해안에 이날 밤, 전남해안과 경남남해안에 22일부터 너울이 강하게 유입돼 백사장으로 높은 물결이 밀려와 갯바위나 방파제를 넘어 들이치기도 하겠으니 해안엔 되도록 가지 말아야 한다.

<연합>

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