선우용여, 사돈 집안 재력 언급…“포드 주식 많아, 그걸로 먹고살아”

선우용여 유튜브 채널 화면 캡처

배우 선우용여가 딸 최연제의 시댁과 관련한 이야기를 공개했다. 특히 딸의 시할아버지가 레이서였으며 포드 자동차 주식을 상당량 보유하고 있다는 취지의 발언을 해 눈길을 끌었다.

지난 20일 선우용여 유튜브 채널 ‘순풍선우용여’에는 ‘새 차 보러 간 82세 선우용여가 홀딱 반한 2억짜리 외제차의 정체’라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상에서 선우용여는 제작진과 함께 BMW 드라이빙 센터를 찾아 자동차 주행 체험에 나섰다.

생애 처음으로 본격적인 레이싱 체험에 나선 선우용여는 “내 생애 처음으로 체험을 하는데 너무너무 흥분되고 좋다”며 설레는 모습을 보였다.

그러던 중 선우용여는 가족들 역시 자동차와 레이싱을 좋아한다고 밝혔다. 그는 “우리 사돈은 돈 주고 비행기 타고 LA에서 독일까지 가서 체험하러 간다”며 “외국에 나갈 필요가 없다”고 말했다.

제작진이 레이싱 복장을 한 가족의 사진을 본 적이 있다고 하자 선우용여는 “아니, 그건 할아버지”라며 “할아버지가 레이서잖아”라고 설명했다.

이어 딸 최연제의 시할아버지에 대해 “포드 자동차에 주식이 많잖아. 여태까지 그 주로 먹고사는 거야”라고 말했다.

선우용여의 발언에 따르면 딸의 시할아버지는 레이서로 활동했으며 포드 자동차와 관련된 주식도 상당량 보유하고 있었던 것으로 보인다. 다만 구체적인 주식 규모나 자산 규모 등은 공개되지 않았다.

이날 선우용여는 자신의 자동차 사랑과 운전 경력에 대해서도 이야기했다. 그는 과거 국내 자동차 여성 모델로 활동하면서 직접 차량을 운전했다고 회상했다. 이후 미국에서는 캐딜락을 탔고, 한국으로 돌아온 뒤에는 BMW를 여러 차례 바꿔가며 탔다고 밝혔다.

특히 자신의 운전 경력이 60년에 달한다고 밝혀 놀라움을 안겼다. 이후 700마력이 넘는 고성능 차량에 탑승한 선우용여는 시속 200km에 가까운 속도로 주행하는 상황에서도 “괜찮아, 괜찮아”라며 태연한 모습을 보였다.

다만 차량이 미끄러지며 회전하는 드리프트 체험에서는 과거 눈길 교통사고의 기억이 떠오른 듯 “됐어. 고마워. 그만해”라고 외쳐 웃음을 자아냈다.

한편 선우용여의 딸 최연제는 1990년대 가수로 활동하며 ‘너의 마음을 내게 준다면’ 등으로 사랑받았다. 이후 가수 활동을 중단하고 미국인 남편 케빈 고든과 결혼해 미국에서 생활하고 있다.

최연제는 현재 미국에서 한의사로 활동 중인 것으로 알려졌으며, 남편과 슬하에 아들을 두고 있다. 케빈 고든은 미국 금융회사 부사장으로 알려져 있다.

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