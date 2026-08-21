강예원, 눈 성형 7번→여권 사진 불일치…“제 잘못이지, 누굴 탓해”

강예원의 유튜브 채널 화면 캡처

배우 강예원이 오래된 여권 사진과 현재 얼굴이 달라 자동입국 심사에서 불일치 판정을 받은 사연을 공개했다.

지난 20일 강예원의 유튜브 채널 ‘광예원’에는 ‘하루 매출 2000억의 전설? 중국 왕홍 1등을 만났다! 강예원×딴딴’이라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상에는 자신의 화장품 사업의 중국 진출을 위해 16년 만에 중국 항저우를 찾은 강예원의 모습이 담겼다.

중국 입국 과정에서 예상하지 못한 일이 벌어졌다. 자동입국 심사를 받던 중 여권 사진과 현재 얼굴이 일치하지 않는다는 판독이 나온 것. 강예원은 당시 상황에 대해 “옛날 사진이라서 여권이 자동 인식에서 불일치 판독이 났다. 어이가 없다. 여권 다시 만들어야 할 것 같다”고 말했다.

이어 과거 여권 사진과 현재 얼굴을 직접 비교하며 “옛날 얼굴이랑 지금 얼굴이랑 이렇게 다르다고 생각하는 거다. 제 잘못이지. 누굴 탓해. 많이 다른가요?”라고 너스레를 떨었다.

여권 사진을 다시 살펴본 강예원은 “좀 다르긴 하다. 눈이 살짝”이라고 인정해 웃음을 자아냈다.

강예원은 이번이 처음이 아니라고도 밝혔다. 그는 “저번에 일본 갔을 때도 이게 안 먹혔다”며 “이번에 중국에서도 이게 안 돼서 너무 당황했다”고 털어놨다.

오래된 여권 사진으로 인해 해외 입국 과정에서 잇따라 예상치 못한 상황을 겪은 셈이다.

강예원은 최근 성형 수술과 관련한 솔직한 고백으로도 화제를 모은 바 있다. 지난 6월 SBS 예능 프로그램 ‘미운 우리 새끼’에 출연한 그는 주변의 만류에도 병원을 찾아 총 7번의 성형 수술을 받았다고 밝혀 관심을 모았다.

한편 강예원은 배우 활동과 함께 자신이 만든 화장품 브랜드를 통해 사업 영역을 넓히고 있다. 이번 항저우 출장 역시 중국 시장 진출을 위한 사업 행보의 일환으로 알려졌다.

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