“우산 챙기세요”…중부 비·남부 최고 35도 ‘찜통 더위’ [오늘날씨]

지난 20일 서울 종로구 종각역 인근에서 빗방울이 맺힌 유리창 너머로 우산을 쓴 시민들이 길을 지나고 있다. 뉴스1

21일 출근길은 전국 곳곳에 비와 기습 소나기가 이어지는 가운데, 최고체감온도가 35도 안팎까지 치솟는 찜통더위가 나타나겠다.

기상청에 따르면 오늘 중부지방은 대체로 흐리고 비가 내리겠으며, 충청권과 남부지방, 제주도에는 돌풍과 천둥·번개를 동반한 소나기가 쏟아지는 곳이 있겠다.

비는 충청권과 전북 북부의 경우 오전 12시쯤까지 내리겠고, 수도권과 강원 내륙은 내일(22일) 오전 12시쯤까지 이어질 전망이다.

22일까지 예상 강수량은 서울·인천·경기 등 수도권이 10~60mm, 서해5도가 30~80mm다. 강원 내륙과 산지에는 5~40mm의 비가 내리겠으며, 강원 동해안은 오늘 하루 5mm 안팎에 그치겠다.

오늘 하루 내리는 비의 양은 세종과 충남 북부가 10~60mm, 대전과 충남 남부가 5~40mm, 충북이 5~30mm로 예보됐다.

소나기에 따른 강수량은 오늘 저녁 9시쯤까지 충청권과 전라권, 대구·경북과 경남 내륙 등 남부지방이 5~50mm, 제주도는 5~40mm 수준을 보이겠다.

비나 소나기가 내리며 일시적으로 기온이 내려갈 수 있으나, 비가 그친 뒤 습도가 높아져 체감온도는 더욱 치솟겠다. 현재 충청권과 남부지방, 제주도에는 폭염특보가 발효 중이며, 낮 최고기온은 28~35도로 평년보다 덥겠다. 밤사이 기온이 25도 아래로 떨어지지 않는 열대야도 당분간 지속된다.

오늘 오전 9시쯤까지는 전국 내륙을 중심으로 가시거리 1km 미만의 짙은 안개가 끼는 곳이 있어 차간 거리를 넉넉히 확보해야 한다. 온열질환 발생 위험이 높은 만큼 야외활동을 줄이고 수분을 충분히 섭취하는 등 건강관리에 각별한 주의가 필요하다.

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