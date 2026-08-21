중구문화재단, 장애인 첼로 연주단 ‘앙상블 힐’ 초청 수요음악회 성료

서울 중구문화재단이 지난 19일 충무아트센터 로비에서 열린 ‘중구 수요음악회’에서 장애인 첼로 연주단 ‘앙상블 힐(heal)’의 공연을 성황리에 마쳤다고 밝혔다.

19일 충무아트센터 로비에서 열린 ‘중구 수요음악회’ 공연 장면.

‘중구 수요음악회’는 지역 주민과 충무아트센터 이용객들이 일상 속에서 부담 없이 문화예술을 즐길 수 있도록 마련한 중구문화재단의 정기 음악회다. 매월 첫째·셋째 주 수요일 점심시간에 충무아트센터 로비에서 무료로 진행된다.

이날 공연을 선보인 ‘앙상블 힐’은 장애인 첼로 연주단으로, 발달장애를 가진 첼로 연주자 7명과 피아노 반주자 1명으로 구성돼 음악을 통해 위로와 희망을 전하고 있다. 이날 공연에는 임화영 지휘자와 피아니스트 신주용을 비롯한 연주자들이 참여해 첼로의 깊고 따뜻한 음색으로 관객들을 만났다.

공연에서는 엘가의 ‘사랑의 인사’, 파헬벨의 ‘캐논’, 최성원의 ‘제주도의 푸른밤’, ‘아리랑’, 영화 ‘캐리비안의 해적’ OST 등 클래식과 대중음악을 아우르는 친숙한 곡들이 연주됐다. 점심시간 충무아트센터를 찾은 관객들은 로비에서 자유롭게 공연을 감상하며 일상 속에서 음악을 즐기는 시간을 가졌다.

19일 충무아트센터 로비에서 열린 ‘중구 수요음악회’ 공연 장면.

이번 공연은 다양한 연주자들이 음악을 매개로 관객과 자연스럽게 소통하고, 누구나 일상 가까이에서 공연을 접할 수 있는 문화예술의 의미를 되새기는 자리였다.

왕소영 중구문화재단 사장은 “음악은 서로 다른 사람들이 자연스럽게 만나고 소통할 수 있도록 이어주는 힘이 있다”며 “앞으로도 중구 수요음악회를 통해 다양한 예술가와 관객이 일상 속에서 만날 기회를 지속해서 마련하겠다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지