'눈 성형 7번' 강예원, 여권 사진 불일치에 당황…"누굴 탓해"

배우 강예원이 여권 사진과 얼굴이 달라 자동입국 심사를 통과하지 못한 사연을 전했다.

20일 유튜브 채널 '광예원'에는 '하루 매출 2000억의 전설? 중국 왕홍 1등을 만났다! 강예원×딴딴'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

배우 강예원이 지난 20일 유튜브 채널을 통해 여권 사진과 얼굴이 달라 자동입국 심사를 통과하지 못한 사연을 전했다. 유튜브 채널 '광예원' 화면 캡처

영상에는 16년 만에 중국 항저우를 찾은 강예원의 모습이 담겼다. 그는 자신이 만든 화장품의 중국 진출과 사업 도전을 위해 이번 출장을 결정했다고 밝혔다.

그러나 입국 과정에서 예상하지 못한 일이 발생했다. 자동입국 심사에서 여권 사진과 현재 얼굴이 일치하지 않다는 판독이 나온 것.

강예원은 당시 상황을 설명하며 "옛날 사진이라서 여권이 자동 인식에서 불일치 판독이 났다. 어이가 없다. 여권 다시 만들어야 할 것 같다"고 말했다.

이어 과거 여권 사진과 현재 얼굴을 비교하며 "옛날 얼굴이랑 지금 얼굴이랑 이렇게 다르다고 생각하는 거다. 제 잘못이지. 누굴 탓해. 많이 다른가요?"라며 너스레를 떨었다.

여권 사진을 유심히 살펴본 강예원은 "좀 다르긴 하다. 눈이 살짝"이라고 인정해 웃음을 자아냈다.

그러면서 "저번에 일본 갔을 때도 이게 안 먹혔다"며 "이번에 중국에서도 이게 안 막혀서 너무 당황했다"고 덧붙였다.

한편 강예원은 최근 SBS 예능 프로그램 '미운 우리 새끼'에서 "눈 성형만 7번 했다"고 밝혀 화제를 모았다.

<뉴시스>

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