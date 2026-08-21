美, 트럼프 대화손짓 후 北 미사일에 "美본토·동맹 방어 전념"

미군은 20일(현지시간) 북한의 탄도미사일 도발에 대해 "현재 평가에 따르면, 이러한 사건들은 미국 인력이나 영토, 또는 우리 동맹국들에 즉각적 위협이 되지 않는다"고 밝혔다.



인도·태평양 지역을 관할하는 미 태평양사령부는 이날 홈페이지에 올린 '북한 미사일 발사에 관한 성명'에서 "우리는 최근 미사일 발사를 인지하고 있으며, 동맹 및 파트너들과 긴밀히 협의하고 있다"며 이같이 평가했다.

북한이 단거리 탄도미사일 10여 발을 무더기 발사한 지난 20일 서울역에 관련 뉴스가 나오고 있다. 연합뉴스

이어 "미국은 미국 본토와 이 지역의 우리 동맹국들 방어를 위해 계속 전념하고 있다"고 덧붙였다.



북한은 한국시간으로 20일 오후 5시께 평양 일대에서 동해상으로 단거리 탄도미사일 10여발을 발사했다고 합동참모본부가 밝힌 바 있다.



군 당국은 북한이 600mm 초대형 방사포(KN-25)를 발사했을 가능성에 무게를 두고 분석 중이다. 이 방사포는 북한이 전술 핵탄두 '화산-31'을 탑재할 수 있다고 주장하는 대남 타격용 무기다.



북한의 탄도미사일 발사는 지난 12일에 이어 8일 만이다.



특히 도널드 트럼프 미국 대통령이 지난 16일 한미 연례 합동군사훈련인 '을지 자유의 방패'(UFS)를 대폭 축소할 것을 지시하며 유화 메시지를 던진 데 이어 19일 북한 김정은 국무위원장을 "연내에 만날 것"이라며 대화를 위한 손짓을 한 직후에 나왔다.



아울러 중국 왕이 외교부장이 한국 방문을 마치고 떠난 지 얼마 되지 않아 북한의 도발 소식이 전해졌다.



북한의 이번 미사일 도발은 트럼프 대통령에 의해 축소되긴 했지만 한미 연합훈련을 진행한 것에 대해 불만을 표출한 것이자 한미 연합훈련을 완전히 중단해야 한다는 압박으로 해석됐다.

<연합>

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