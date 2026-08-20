후티 반군 “사우디 나즈란 공항·아람코 시설 등 공격”

최근 사우디아라비아에 대한 공세를 강화하고 있는 예멘의 친이란 반군 후티가 사우디 공항 등을 공격했다고 후티 반군 측 매체인 사바 통신이 보도했다.

연합뉴스에 따르면 20일(현지시간) 후티 반군 대변인은 성명을 통해 “예멘군이 드론을 이용한 두 차례의 군사 작전을 성공적으로 수행했다”고 발표했다.

후티 반군의 드론과 미사일 모형. EPA연합

그는 “첫 번째 공격은 나즈란 공항에 있는 사우디 적군의 민감한 표적을 겨냥했으며, 두 번째 공격은 나즈란의 아람코 시설을 타격했다”고 설명했다.

그러면서 이번 공격은 사우디의 무인기가 예멘 사다주 영공을 침범한 데 대한 대응 차원이라고 덧붙였다.

후티 대변인은 “예멘군은 어떠한 침입으로부터도 예멘의 주권을 계속해서 수호할 것이며, 신의 뜻에 따라 이러한 대응 기조를 강력히 유지해 나갈 것”이라고 경고했다.

후티 반군은 지난달 자신들이 장악한 수도 사나의 공항에 대한 공습의 배후로 사우디를 지목하고, 휴전 종료와 해상 봉쇄를 선언했다.

이후 후티 반군은 홍해에서 사우디 관련 선박을 표적으로 삼는 한편, 사우디 내의 공항과 석유 관련 시설 등에 대해서도 공세를 이어왔다.

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