李대통령, 최태원과 만찬 회동… '3대 메가' 대미투자 논의 주목

이재명 대통령이 최태원 SK그룹 회장과 만찬 회동을 한 것으로 알려졌다.

20일 연합뉴스에 따르면 이 자리에는 정부가 추진하고 있는 호남 반도체 클러스터 조성 사업을 포함한 3대 메가 프로젝트에 대한 논의가 포괄적으로 이뤄졌다.

이재명 대통령과 최태원 SK 회장이 6월 29일 청와대 영빈관에서 열린 ‘대한민국 대도약 3대 메가프로젝트 국민보고회’에서 악수하고 있다. 뉴시스

특히 최근 일각에서 미국이 한국의 대미투자 프로젝트로 반도체 분야 투자를 요구하고 있다는 얘기가 흘러나온 가운데, 이 주제에 대해서도 논의가 오갔을지에 관심이 쏠린다.

다만 미국을 방문한 뒤 이날 귀국한 김정관 산업통상부 장관은 공항에서 기자들을 만나 “(이번 방미 기간) 하워드 러트닉 장관과 대화에서 반도체에 관한 이야기는 없었다”고 선을 그었다.

이 대통령과 최 회장의 만남은 지난달 미국 샌프란시스코에서 열린 ‘인공지능(AI) 서밋’ 이후 약 한 달 만이다.

정치권에서는 이 대통령이 이후 이재용 삼성전자 회장이나 구광모 LG그룹 회장 등 기업 총수들과 만남을 이어갈 것이라는 관측도 나오고 있다.

한편 청와대는 이날 공지에서 이 대통령과 최 회장의 회동 여부에 대해 “비공개 일정에 대한 확인은 어렵다”라고만 언급하는 등 신중한 태도를 보였다.

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