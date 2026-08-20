지난달 카드론 잔액 1000억 넘게 감소… 리볼빙·현금서비스는 증가

정부의 가계대출 규제 기조에 따라 지난달 카드론 잔액이 두달 연속 감소했다. 다만 카드사 현금서비스와 결제성 리볼빙 등 다른 단기 대출은 모두 증가 추세를 보였다.

20일 여신금융협회에 따르면 9개 카드사(롯데·BC·삼성·신한·우리·하나·현대·KB국민·NH농협카드)의 7월말 카드론 잔액은 42조7957억원으로 집계됐다. 이는 전월(42조9093억원)보다 약 1136억원 줄어든 규모다.

카드론 잔액은 가정의 달 수요 증가와 은행권 가계대출 규제에 따른 풍선효과 등으로 올해 5월말(43조2534억원) 역대 최대 기록을 세웠으나 이후 두달 연속 43조원 아래로 내려왔다. 업계 관계자는 “당국에서 카드론 관련해 관리해달라는 요청에 따라 총량 목표치를 준수하려고 열심히 관리하는 상황”이라고 전했다.

카드론 잔액이 줄어든 것과 대비해 다른 단기 대출 서비스 잔액은 증가했다. 카드론을 받지 못한 수요가 몰린 것으로 풀이된다.

카드론을 갚지 못해 카드론을 빌린 카드사에 다시 대출받는 대환대출 잔액은 전월(1조5485억원)보다 약 1000억 가까이 늘어난 1조6480억원이었다. 결제성 리볼빙 이월 잔액은 6조8759억원으로 전월(6조8321억원)보다 약 439억원 늘었다. 현금서비스 잔액은 전월(6조7842억원)보다 2409억원 늘어난 7조251억원으로 집계됐다.

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