이상휘 국회의원, 국힘 원내부대표에 임명… "민생 대안 마련"

국민의힘 이상휘 국회의원((사진)·포항 남·울릉)이 20일 국민의힘 원내부대표로 임명됐다고 20일 밝혔다.

원내부대표는 원내대표와 함께 주요 입법과 정국 현안을 조율하고, 소속 의원들의 의견을 원내 전략에 반영하는 역할을 맡는다.

이 의원은 그간 쌓아온 정책·정무 경험을 바탕으로 당의 원내 대응력을 높이는 데 힘을 보탤 예정이다.

그는 국회 전반기 과학기술정보방송통신위원회 위원으로 활동하며 딥페이크 등 AI 조작 콘텐츠 대응과 방송·통신 정책의 문제점을 짚으며 이재명 정부에 대한 견제와 정책 대안 마련에 주력해 왔다는 평가를 받는다.

특히 국민의힘 미디어특별위원장을 역임해 급변하는 미디어 환경 속 주요 현안에 적극 대응하고 당의 정책 방향을 제시하는 데 앞장섰다.

이 의원은 "원내부대표로 의원들의 의견을 충실히 듣고 원내 현안을 꼼꼼히 챙기겠다"며 "이재명 정권을 견제하고 실질적인 민생 대안을 마련하는 데 힘을 쏟겠다"고 밝혔다.

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