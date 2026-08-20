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청송 백자 축제 9월 팡파르, '도자기 삼매경으로 초대'

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청송=이영균 기자 lyg0203@segye.com

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경북 청송군은 '2026 청송백자축제'가 내달 11∼13일 주왕산면에 있는 청송백자 도예촌에서 열린다고 20일 밝혔다.

 

청송백자는 해주백자·회령자기·양구백자와 함께 조선시대 4대 지방요(窯)로 통한 유서 깊은 도자기다.

청송백자축제 모습. 청송군 제공
청송백자축제 모습. 청송군 제공

축제에서는 물레·핸드페인팅 체험과 백자 제작과정을 가까이에서 살펴볼 수 있는 '보이는 공방', '해설이 함께하는 공방투어'를 운영한다.

 

또 소원풍경 달기, 스탬프 미션 등 가족 단위 참여형 프로그램과 청송백자 사진 연출전, 청송백자연구회 작품전, 지역민 참여 전시 등도 마련한다.

 

이밖에도 청송백자의 역사와 지역 이야기를 담은 청송백자 보부상 마당극, 소헌왕후 인형극, 거리예술공연 등 다채로운 공연을 선보인다.

 

축제 기간 청송백자 전 품목을 20% 할인 판매하고 구매금액에 따른 청송사랑화폐 페이백, 룰렛 이벤트 등 다양한 프로모션도 함께 열린다.

 

윤경희 청송군수는 "청송백자축제는 경쟁력 있는 소규모 지역축제를 육성하는 2026-2027 경북도 미소(微笑)축제 지원사업에 선정됐다"며 "청송백자의 브랜드 가치를 지역 관광자원으로 더욱 확장해 나갈 것"이라고 말했다.


청송=이영균 기자 lyg0203@segye.com 기자페이지 바로가기

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