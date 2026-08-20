김민석, 이해찬·김근태 참배… 당내 통합 광폭행보

더불어민주당 김민석 대표가 전직 대통령 예방과 묘역 참배에 이어 민주화운동 원로 정치인들의 묘소를 잇달아 찾으며 당의 전통적 지지층을 아우르는 행보를 이어가고 있다. 당대표 경선 과정에서 탈당 이력과 ‘민주당의 뿌리’를 둘러싼 공세를 받았던 김 대표가 1인1표제가 처음 적용된 전당대회에서 승리한 것을 계기로 당의 역사와 정통성을 계승하는 대표로서 입지를 다지려는 행보로 풀이된다.

김근태 정신 강조 더불어민주당 김민석 대표(앞줄 왼쪽)가 20일 경기 남양주 모란공원의 김근태 전 민주당 상임고문 묘역을 참배한 뒤 취재진에게 ‘김근태 정신’에 대해 말하고 있다. 앞줄 오른쪽은 김 전 상임고문의 배우자인 인재근 전 의원. 남양주=뉴시스

김 대표는 20일 세종에 있는 이해찬 전 국무총리 묘역과 경기 남양주의 김근태 전 열린우리당(현 민주당) 의장 묘역을 참배했다. 김 대표는 취재진에 “(취임 후) 정청래 전 대표 표현에 따르면 4통(김대중·노무현·문재인 전 대통령, 이재명 대통령)을 다 뵀다”고 했다. 김 대표는 “민주진영의 큰 어른이기도 하고 제게는 특별한 역사적 인연이 있는 분들”이라고 이 전 총리와 김 전 의장을 추억했다.



전당대회 과정에서 당내 분열을 우려하는 시각과 관련, 김 대표는 “김대중 전 대통령과 함께 재야에서 문익환, 김근태 이런 분들이 사선을 넘나든 그 바탕 위에 민주당이 서 있기 때문에 이번 전당대회 과정에서의 갈등은 새 발의 피다. 저희들이 잘 헤쳐나갈 것”이라고 자신했다.



김 대표의 이 같은 일정은 전대 과정에서 정 전 대표로부터 탈당 이력을 집중 공격받았던 데 대한 정치적 답변의 성격도 띤다. 경선 승리를 통해 당원들의 재신임을 받은 만큼 김대중·노무현·문재인 전 대통령과 민주화운동 원로들을 잇달아 찾아 민주당의 역사적 계보 속에 자신의 위치를 다시 세우려는 것이다.



김 대표는 이날 지명직 최고위원 2명도 확정했다. 청년 몫에는 전용기(35) 의원, 노동계 몫에는 권미경 한국노총 전국공공연대노조연맹 위원장을 지명했다. 전대 과정에서 약속했던 청년 몫을 지키면서 노동계를 지도부에 포함한 것이다.



한편 친청(친정청래)계 최민희·이성윤·한민수 최고위원은 김어준씨 유튜브에 나와 자신들이 당선된 데 대해 “조직이 바람을 이기지 못한 것”이라고 했다. 한 최고위원은 “페어플레이하고 승복한 분(정 전 대표)에 대한 조롱은 없어져야 한다”며 “넘지 말라고 하는 선은 넘어가면 안 된다”고 했다. 그는 “정 후보가 만약 선호투표제가 아니었다면 (당선)됐을 것”이라고 했다. 김 대표가 취임 직후 ‘계파는 없다’며 화합을 강조하고 있지만 전대 결과를 둘러싼 친청계의 불만은 아직 완전히 가라앉지 않은 모습이다.

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