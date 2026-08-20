백세 이상 고령자 8604명… 10년새 3배 육박

만 100세 이상 고령자가 10년 전보다 3배 가까이 늘어난 것으로 나타났다. 100세 이상 노인 10명 중 8명은 여성이었다. 시설에 입소하지 않은 100세 이상 노인 5명 가운데 1명은 홀로 살아가고 있는 것으로 조사됐다.



국가데이터처는 20일 이런 내용을 담은 ‘2025 인구주택총조사 100세 이상 고령자조사 집계 결과’를 발표했다.

지난 7월 28일 서울 종로구 '탑골 어르신 문화 놀이터'를 방문한 어르신 모습. 연합뉴스

2025년 11월1일 기준 100세 이상 고령자는 8604명으로, 직전 공표 조사인 2015년 3159명 대비 5445명(172.4%) 증가했다. 최고령 응답자는 116세였다. 연평균 증가율은 10.5%로 2015년(11.5%)에 비해 감소했지만, 인구 10만명당 100세 이상 고령자는 17.3명으로 2015년 6.4명에 비해 10.9명 늘었다. 성별로 보면 여성이 7176명(83.4%), 남성이 1428명(16.6%)으로 나타났다.



시도별로 보면 경기가 2052명으로 가장 많았고, 서울 1268명, 경북 559명 순이었다. 인구 10만명당 100세 이상 고령자는 전남 고흥군이 91.8명으로 1위였고, 경북 영양군(89.6명), 경북 봉화군(86.8명) 순으로 나타났다.



시설에 입소하지 않은 100세 이상 재가 고령자(4280명)를 따로 추려 조사한 결과, 가족과 함께 사는 비율은 75.1%로 조사됐다. 혼자 사는 고령자는 20.7%, 유료수발자(요양보호사, 간병인 등)와 동거하는 고령자는 3.1%였다. 100세 이상 고령자를 돌보는 사람은 자녀 및 배우자가 73.5%, 유료수발자 35.6% 순이었다.



장수비결을 묻는 질문에는 소식 등 절제된 식생활을 꼽는 이들이 59.7%로 가장 많았다. 이어 규칙적인 생활(44.5%), 유전적 요인(32.1%) 순이었다. 100세 이상 고령자의 86.9%는 평생 흡연한 적이 없었고, 79.6%는 평생 금주한 것으로 파악됐다. 음주와 흡연 모두 전혀 하지 않은 고령자는 75.8%였다.

100세 이상 고령자는 대인 관계도 활발한 편이었다. 한 달 동안 따로 사는 자녀나 이웃, 요양보호사 등과 만나는 횟수는 10회 이상이 50.8%로 가장 많았다. 월평균 횟수는 12.7회였다. 만남이 없다는 답변은 4.2%에 그쳤다. 종교가 있는 100세 이상 고령자 비율은 51.0%로 절반을 넘었다. 성별로는 여성 53.5%, 남성 41.2%였다.



본인 이름을 정확히 알고 있는 100세 이상 재가 고령자는 87.4%, 본인의 나이를 정확히 알고 있는 고령자는 61.9%로 조사됐다. 가족(자녀)을 알아보는 고령자는 87.8%였지만, 돈 계산 등은 43.6%만 가능했다.



고령자의 70.7%는 향후 시설 입소 의향이 없었다. 집에서 생활하면서 가장 불편한 점으로는 ‘출입구, 계단, 문턱 등 구조나 설비’(47.9%)를 가장 많이 꼽았다.

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