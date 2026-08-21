[경제 단신] 동원 ‘양반김’ 질소충전공법 도입 외

동원 ‘양반김’ 질소충전공법 도입

동원F&B는 출시 40주년을 맞은 ‘양반김’(사진)에 질소충전공법을 도입하고 글로벌 시장 진출을 확대한다고 20일 밝혔다. 질소충전공법은 제품 내부의 산소를 줄이고 질소를 채워 넣어 김의 산화를 억제하는 방식이다. 해외 수출은 국내 유통보다 물류 기간이 긴 만큼 현지에 도착한 뒤에도 제품의 식감과 풍미를 유지하기 위해 해당 공법을 도입했다고 회사 측은 전했다.

유한양행, 유일한 일대기 역사만화 출간

유한양행은 창업주 유일한 박사의 생애를 다룬 어린이 역사 학습 만화 ‘who? 근현대사 유일한’(사진)이 다산북스를 통해 출간됐다고 20일 밝혔다. 일제강점기에 조국과 국민을 위해 헌신했던 유 박사의 일대기를 흥미로운 만화로 풀어냈다. 어린이 독자들이 유 박사의 삶을 통해 역사적 지식을 쌓는 것은 물론 문해력과 독해 역량까지 동시에 기를 수 있도록 구성된 것이 특징이다. 이 책은 전국 초등학교 및 공공 도서관에 배포될 계획이다.

래미안 조경 ‘IDEA’ 3년 연속 수상

삼성물산 건설부문이 20일 ‘IDEA 디자인 어워드 2026’ 환경 부문에서 서울 서초구 래미안 원페를라의 ‘윈드 라이브러리 가든’(사진)과 송파구 잠실래미안아이파크의 ‘블루 포레스트 가든’이 본상을 받았다고 밝혔다. 윈드 라이브러리 가든은 바깥 경치를 내부로 끌어들이는 전통 조경 방식인 ‘차경’ 개념을 적용해 작은도서관과 연계한 야외 북카페로 조성했다.

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