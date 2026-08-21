갤럭시 S26 시리즈 신형 27일 공개… FE 유력

삼성전자가 갤럭시 S26 시리즈의 신형 스마트폰을 이달 말 선보인다. 회사 측이 구체적인 제품명을 밝히지 않았지만, 전자업계에서는 ‘갤럭시 S26 시리즈 팬에디션(FE)’이 유력할 것으로 전망한다.

접히는 스마트폰인 Z8 시리즈의 흥행에 이어 S 시리즈 신제품까지 출격하면서 삼성전자가 애플을 따돌리고 스마트폰 1위 사업자의 위치를 공고히 할 것이란 전망이 나온다.

삼성전자는 27일 오후 9시 ‘삼성 갤럭시 이벤트’를 열고 갤럭시 S26 시리즈의 새로운 모델을 공개한다고 20일 밝혔다. 이날 공개하는 제품은 갤럭시 S26 FE인 것으로 전해진다. FE는 삼성전자 최상위 스마트폰 제품인 S 시리즈의 주요 기능을 유지하면서, 일부 사양을 조정해 상대적으로 낮은 가격에 제공하는 제품군이다. 성능 대비 가격이 저렴해 인기가 많다.

사전 유출된 정보에 따르면 갤럭시 S26 FE는 삼성전자 시스템LSI 사업부가 개발한 ‘엑시노스 2500’ 애플리케이션프로세서(AP)를 탑재할 가능성이 크다. 엑시노스 2500은 전작 S25 FE의 엑시노스 2400보다 성능이 강화된 최신 칩으로 갤럭시 Z 플립7에도 적용된 AP다. AP는 컴퓨터의 CPU와 같이 스마트폰의 두뇌 역할을 맡는 핵심부품이다.

배터리 용량은 전작과 같은 4900㎃h 수준이다. 다만, 전력 효율을 개선해 스마트폰 사용 시간을 늘릴 것으로 보인다. S26 FE의 1회 충전 사용 시간은 최대 50시간으로 알려졌다. S25 FE보다 약 7시간30분 길다. 소프트웨어는 안드로이드 17 기반 삼성전자 최신 운영체제인 ‘원 UI 9’ 탑재가 예상된다. 오디오 지우개를 포함한 AI 기반 편집 기능과 동영상 촬영 기능도 지원할 것으로 알려졌다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지