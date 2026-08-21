[이코노 브리핑] 신한銀, 중저신용 고객 신용대출 출시 외

신한銀, 중저신용 고객 신용대출 출시

신한은행이 신용평점 하위 50% 중저신용 고객을 대상으로 ‘슈퍼SOL중금리대출’을 21일 출시한다. 1인당 최대 2000만원 한도로 제공하는 비대면 신용대출이다. 대출금리는 연 5.5~6.9%의 고정금리이고 대출 기간은 최대 36개월로, 원(리)금균등분할상환 방식이 적용된다. 급여이체 등 거래실적에 따라 최고 연 0.9%포인트, 올해 말까지 대출 고객에게 연 0.5%포인트 등 최대 연 1.4%포인트의 우대금리를 제공한다.

현대해상, 페달 오조작 방지 차량 할인

현대해상이 ‘페달 오조작 안전 보조장치’를 장착한 차량에 자동차 보험료를 깎아준다. 해당 장치는 운전자가 가속·브레이크 페달을 혼동해 급가속할 때 이를 감지해 이상 가속을 억제한다. 현대해상은 그간 차선이탈과 전방충돌, 후측방충돌 경고·방지장치 등 첨단안전장치 7개를 할인 특약 대상으로 삼았다. 여기에 페달 오조작 보조장치를 추가해 안전장치 장착수에 따라 최대 24.1%까지 보험료를 할인한다. 해당 특약은 21일 이후 보험계약효력이 발생하는 계약부터 적용된다.

국민카드, ‘두산베어스 체크카드’ 내놔

KB국민카드가 프로야구 두산베어스 팬을 위한 ‘두산베어스 KB체크카드’를 출시했다고 20일 밝혔다. 이 카드는 전월 실적 30만원 이상일 경우 두산베어스 홈경기 티켓과 굿즈 구매 시 10% 할인 혜택을 제공한다. 월 3000원 한도다. 두산베어스 홈구장 식음료 구매 시 월 2000원 한도로 10% 할인해준다. 아울러 월 1000원 한도로 온라인동영상플랫폼(OTT) 10% 할인, 월 1000원 한도로 편의점·배달앱 5% 할인도 받을 수 있다.

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