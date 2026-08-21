“뼈는 건드리지 않았다”…신지, 양악수술 의혹에 결국 엑스레이 공개

그룹 코요태 멤버 신지가 계속된 양악수술 의혹에 직접 해명하며 치아 엑스레이까지 공개했다.

신지는 지난 19일 자신의 유튜브 채널 ‘어떠신지?!?’에 ‘많이 궁금해하셨던 이야기, 이제는 말씀드릴게요’라는 제목의 영상을 공개했다. 영상에는 신지가 치과를 찾아 치아 상태를 확인하고 치료받는 과정이 담겼다.

유튜브 채널 ‘어떠신지?!?’ 캡처

신지는 “유튜브를 쉬는 동안 치아 치료를 시작했는데, 턱관절 치료를 두고 양악수술로 오해하는 분들이 계셨다”며 “오해가 어느새 기정사실처럼 굳어지고 심지어 부작용이라는 말까지 돌아 속 시원히 밝히고 싶었다”고 설명했다.

그동안 신지의 얼굴이 이전과 달라 보이면서 온라인에서는 양악수술을 받았다는 추측이 꾸준히 나왔다. 특히 입을 다문 모습이나 입매가 달라진 것을 두고 수술 후 변화라는 주장이 이어졌다.

유튜브 채널 ‘어떠신지?!?’ 캡처

신지는 양악수술이 아니라 턱관절 문제로 치과 치료를 받아왔다고 밝혔다. 원래 턱이 뒤로 밀려들어가지 않도록 어금니 높이를 조정했으며, 음식물을 제대로 끊어 먹지 못하는 문제 때문에 치아 길이를 늘이는 보철 치료를 받았다는 설명이다. 이후 치아를 조금씩 갈아내는 과정에서 어금니가 높아졌고, 이 때문에 입을 다물 때 불편해 보이는 변화가 나타났다고 덧붙였다.

신지는 “내가 봐도 ‘신지 입이 왜 저러지’ 싶더라”며 자신 역시 달라진 입매가 어색하게 느껴졌다고 털어놨다. 현재는 높아진 어금니를 조금 낮추고 새로운 보철물을 제작하는 치료를 진행하고 있다.

유튜브 채널 ‘어떠신지?!?’ 캡처

치료를 담당한 전문의도 양악수술 의혹에 선을 그었다. 의사는 신지의 구강 상태에 대해 턱관절 이상으로 위아래 치아가 제대로 맞물리지 않는 ‘오픈바이트’ 구조였다고 설명했다. 특히 가수인 신지에게는 노래를 부르는 데도 불편함이 있었을 것으로 봤다. 이어 “나는 절대 뼈를 건드리는 사람이 아니다. 보철치료만 했다”고 밝혔다.

신지는 최근 체중이 줄어든 점도 얼굴 변화의 원인으로 꼽았다. 그는 “내가 통통하고 귀여운 이미지 아닌가. 벌써 데뷔 28년 차에 세월의 흐름도 있고 살도 빠졌다”며 여러 변화가 겹치면서 양악수술을 했다는 오해가 생긴 것 같다고 말했다.

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