대구시∙경북도, 국회서 ‘2차 공공기관 유치’ 간담회…“지역 연계 맞춤형 배치 촉구”

정부의 제2차 공공기관 지방 이전 발표가 임박한 가운데, 대구시와 경북도가 지역 국회의원들과 손을 잡고 본격적인 유치 총력전에 나섰다.

대구시와 경북도는 20일 국회에서 지역 국민의힘 국회의원들이 참석한 가운데 ‘2차 공공기관 이전 유치전략 간담회’를 개최했다고 밝혔다.

대구∙경북 지역 국민의힘 국회의원들이 ‘2차 공공기관 이전 유치전략 간담회’를 열고 기념 촬영을 하고 있다. 대구시 제공

이번 간담회는 지역 맞춤형 공공기관 유치를 위한 시∙도 간 공동 대응 방안을 모색하고, 정부에 신속한 이전을 촉구하기 위해 마련됐다. 이날 간담회에서 지역 정치권과 단체장들은 공정하고 객관적인 기준에 따른 공공기관 배치를 일제히 강조했다.

이인선 국민의힘 대구시당 위원장은 “이번 공공기관 이전은 어떠한 정치적 고려나 지역 간 나눠먹기가 아니라, 명확하고 객관적인 기준 아래 공정하게 추진돼야 한다”며 “그동안 미래산업 기반을 착실히 구축해 온 대구·경북과 시너지를 낼 수 있는 공공기관이 반드시 유치돼야 한다”고 밝혔다.

김형동 경북도당 위원장도 “대구∙경북은 미래 산업의 잠재력과 이를 뒷받침할 기반이 충분히 준비돼 있다”며 유치 타당성을 역설했다. 시∙도 행정부단체장들도 대구∙경북의 우수한 인프라를 앞세워 지원 사격에 나섰다.

양금희 경북도 경제부지사는 “대구와 경북은 핵심 산업 인프라와 글로벌 교통망을 갖춘 공공기관 이전의 최적지”라며 지역 국회의원들의 지속적인 협조를 당부했다. 김정기 대구시 행정부시장은 “차별화된 발전 전략과 최적의 정주 여건을 갖춘 만큼, 500만 시∙도민이 염원하는 공공기관 이전을 반드시 실현하길 희망한다”고 말했다.

한편, 참석자들은 이날 간담회 결과를 토대로 결의문을 채택해 정부에 전달할 예정이다. 결의문에는 △제2차 공공기관 이전의 합리적이고 공정한 배치 △정부의 신속한 로드맵 마련 △대구∙경북 전략산업과 연계된 맞춤형 기관 배치 등을 촉구하는 내용이 담긴다.

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