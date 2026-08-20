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SK하이닉스 노사 잠정 합의… 성과급 40% 현금, 60%는 자사주 지급

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반진욱 기자 halfnuk@segye.com

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임금 6.3% 인상…성과급 40%는 현금 지급

SK하이닉스 노사가 올해 임금 및 단체협약(임단협) 잠정합의안을 마련했다. 잠정합의안에는 임금 6.3% 인상과 함께 성과급인 초과이익분배금(PS)의 40%를 현금으로 지급하고, 나머지 60%는 주식으로 지급하는 내용 등이 담긴 것으로 알려졌다.

SK하이닉스 본사 전경. 뉴시스
SK하이닉스 본사 전경. 뉴시스

SK하이닉스는 20일 노사가 단체교섭안에 잠정 합의했다고 밝혔다. 잠정합의안의 핵심은 성과급 지급 방식의 변경이다. 앞서 SK하이닉스 노사는 지난해 영업이익의 10%를 재원으로 하는 PS 상한을 폐지하고 해당 체계를 10년간 유지하기로 합의한 바 있다. 당시 합의에 따라 PS의 80%는 당해 연도 현금으로 지급하고, 나머지 20%는 2년에 걸쳐 각각 10%씩 현금으로 이연 지급하기로 했다.

 

그러나 이번 협상에서는 기존 성과급 지급 체계를 일부 변경했다. PS의 40%는 당해 연도에 현금으로 지급하고, 나머지 60%는 자사주로 지급하는 방식이다. 지급 주식 중 40%는 당해 매도 가능하며 20%는 이연 지급한다. 다만, 시행 첫해에는 구성원의 자금 운용 계획을 고려해 사유가 있는 구성원에게는 현금 선택도 가능하도록 했다. 주식 수 산정 시 세 개 시점의 종가 중 가장 낮은 값을 적용하는 등 주가 변동성에 대한 보완 방안도 함께 마련했다.

 

노사가 함께 회사의 위기극복에 동참한다는 내용도 구체적으로 합의문에 명시했다. 적자 시 구성원의 고용안정과 회사의 조기 회복을 위해 함께 노력한다는 원칙 아래 임금을 이연 지급하기로 했다. 경영 정상화 시 바로 되돌리는 조건이다.

 

아울러 구성원의 자율적 참여에 기반한 사회 공헌 프로그램도 함께 추진함. 구성원이 성과급 일부를 기부하면 회사가 동일 금액을 출연하는 1:1 매칭 그랜트 방식이다. 참여 여부는 구성원이 자율적으로 결정한다.

 

조만간 노조는 최종 합의안 확정을 위한 대의원 투표에 나설 예정이다.

 

다만 지난해 노사가 해당 성과급 체계를 10년간 유지하기로 합의한 지 불과 1년만에 실제 지급 방식이 변경된 데다, 주가 변동에 따라 실제 보상 규모가 달라질 수있는 만큼 구성원들의 반발은 당분간 이어질 전망이다.


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