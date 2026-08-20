미술과 음악의 경계 넘나드는 ‘조각-악기’

60여년 전 조각과 음악의 경계를 넘나들며 만들어진 이른바 ‘조각-악기’가 서울에서 실제 연주된다.



리움미술관은 기획전 ‘다른 공간 안으로: 여성 작가들의 공감각적 환경 1956-1976’ 연계 프로그램으로 다음 달 5일 오후 6시 특별 공연을 연다고 20일 밝혔다.

최정희가 ‘활과 원반에 대한 연구’를 연주하는 모습. 리움미술관 제공

공연은 마리안 자질라, 라 몬테 영, 최정희의 협업작 ‘드림 하우스(Dream House)’ 안에서 진행된다. 최정희의 ‘세븐(Seven)’(2024·2026)과 미국 미니멀리즘 음악의 개척자 라 몬테 영의 ‘활과 원반에 대한 연구(Studies in the Bowed Disc)’(1963)가 연주된다. 두 작품에는 월터 드 마리아와 로버트 모리스가 각각 라 몬테 영을 위해 1960년대 제작한 ‘조각-악기’가 사용된다. ‘조각-악기’는 감상을 위한 조각이면서 동시에 연주자가 직접 마찰하거나 움직여 소리를 내는 악기로 기능하는 작품이다.



드 마리아의 ‘라 몬테 영을 위한 악기(Instrument for La Monte Young)’(1966)는 금속 상자 안의 공이 움직이며 내는 마찰음과 공명음을 증폭한다. 모리스의 ‘라 몬테 영을 위한 공(Gong for La Monte Young)’(1963)은 지름 122㎝의 금속 원반을 더블베이스 활로 마찰해 지속적인 공명을 만든다.



특히 이번 공연에서는 최정희의 ‘세븐’이 공식 초연된다.

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