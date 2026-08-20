함소원 "교통사고로 중환자실…수혈 안 하면 죽는다고"

방송인 함소원이 최근 교통사고로 중환자실에서 치료받았던 당시 상황을 전했다.

함소원은 20일 자신의 소셜미디어를 통해 교통사고 이후 병원으로 이송돼 치료받았던 과정을 공개했다.

함소원과 딸의 모습. 인스타그램

함소원은 사고 당시 상황에 대해 "차 안에서 나는 이미 의식을 잃었다. 갑자기 너무 아프다. 너무너무 춥다"라며 "마취 때문인지 통증 때문인지 소리가 너무 멀리 들린다"고 밝혔다.

이어 "많은 사람들이 아주 멀리서 소리친다. '수혈해야 한다. 빨리'. 내 귓가엔 너무 멀어 내 이야기가 아닌 것 같다. 굉장히 다급한데 그건 알겠는데 소리가 너무 멀리 난다"고 당시를 떠올렸다.

함소원은 "내 의식이 깨어나질 않는다. '빨리 수혈해야 해. 이러다간 죽어'라는 소리를 누군가 내 귀에 대고 말한다"며 "이제야 나는 이해했다. 나는 수혈해야 한다. 아니면 큰일 난다. '저 수혈할래요'. 그리곤 나는 며칠이 지났는지 모르겠다. 중환자실(ICU)에서 깨어났다"고 했다.

일반 병실로 옮긴 뒤에는 딸 혜정이를 만나지 못하게 했다고 전했다.

함소원은 "일반병실로 옮기는 날 엄마가 보고 싶다는 혜정이를 절대 못 오게 했다. 엄마가 병원에 누워 소변줄, 대변줄에 기저귀까지 찬 모습을 보여주고 싶지 않다"고 밝혔다.

대신 병원에서 허락을 받아 딸과 영상통화를 했다고 했다. 함소원은 "전화기 너머 우리 아가가 보인다. 감사하다"며 당시 딸에게 "매일 정리하라는 엄마 집에 없어서 좋지?"라고 물었다고 전했다.

이에 혜정이는 "아니 싫어. 엄마 스파게티 못 먹어서 싫어. 나 엄마 스파게티 먹고 싶어"라고 말했다.

함소원은 "별말 아닌데 나는 목이 메인다"며 "병원에 있는 나를 빨리 일으킨 것은 이것이다. '일어나서 혜정이 밥해주러 가야 한다. 내 새끼 먹고 싶다는 것 해주러 가야 한다'"고 했다.

퇴원 후 딸을 위해 직접 음식을 만들고 있다는 근황도 전했다.

함소원은 "맛없게 해도 세상 맛있게 먹어주는 그 모습, 조그마한 입을 오물거리며 맛나게 먹는 그 모습을 다시 볼 수 있으니 너무 행복하다"며 "오늘 하루 정말 감사하다. 병실 안에서 제 기도가 이루어졌다"고 밝혔다. 이어 "퇴원하자마자 벌써 스파게티만 4번째"라고 덧붙였다.

앞서 함소원은 지난 6월 교통사고로 골반 골절상을 입고 수술을 받은 것으로 알려졌다.

함소원은 지난 11일 SNS를 통해 사고 당시 딸 혜정이가 곁에 있었다고 밝혔다. 그는 사고 직후 몸을 움직일 수 없는 상태에서 딸이 우는 모습을 봤으며, 이후 이웃에게 딸을 부탁한 뒤 119구급차로 병원에 이송됐다고 설명했다.

함소원은 사고 이후 두 달 가까이 입원 치료를 받았으며 현재는 퇴원해 일상으로 복귀한 상태다.

<뉴시스>

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