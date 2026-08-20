갈길 먼 '용산공원 주택공급' 논의…'본체 활용' 근본 입장차

김윤덕 국토교통부 장관과 오세훈 서울시장이 20일 회동에서 용산공원 내 주택 공급 문제를 두고 견해차만 확인한 것으로 보여 향후 이견 조정까지 난항이 예상된다.



서울시는 현재 일부 개발이 추진 중인 공원 주변 산재 부지까지는 주택 공급지로 검토해볼 수 있다는 입장이나 핵심 쟁점은 서울시가 반대하는 공원 본체 부지 개발이어서 접점 도출이 쉽지 않을 전망이다.

서울 용산구 용산공원 내 용산어린이정원의 모습. 연합뉴스

정부도 용산공원 전체를 주택 공급에 쓰려는 게 아니라 공원·녹지 기능이 훼손된 일부 부지를 활용하겠다는 원칙을 거듭 확인하며 '공원 보존'에는 같은 입장을 공유한다는 뜻을 분명히 했다.



김윤덕 장관은 이날 회동 후 브리핑에서 "용산공원이 보존돼야 한다는 대원칙에는 적극 공감한다"며 "훼손된 곳에 대해 제한적으로 청년·신혼부부에게 주택을 공급하겠다는 것이다. 용산공원을 잘 지키는 것과 청년·신혼부부에게 주택을 공급하는 게 양립 불가능하지 않다"고 말했다.



이날 정부가 검토하는 본체 부지가 구체적으로 거론되지는 않았으나 김 장관은 전날 국회 국토교통위원회에서 장교 숙소, 군인아파트, 옛 방위사업청 부지 등을 녹지 기능이 상실된 구역으로 언급했다.



더불어민주당 서울시당 위원장인 김영배 의원도 이날 간담회에서 "절대 녹지 자체를 훼손하자는 뜻이 아니다"라며 "장교 숙소나 군인 아파트, 옛 방위사업청 부지 등 이미 녹지 기능을 상실한 부분 및 역세권 등 미군기지 반환 부지에 대해서 공급을 검토하자는 취지"라고 말했다.



용산공원 전체 면적(약 300만㎡)의 10분의 1 수준인 어린이정원도 청년·신혼부부 대상 공공임대주택을 공급할 수 있는 부지로 거론되는 후보지 중 하나다.



다만 서울시는 본체 내 녹지는 물론 훼손된 부지를 활용한다는 구상에도 반대하고 있다. 오 시장은 이날 사후 브리핑에서 해당 아이디어에 대해 "사실을 호도하는 것"이라고 비판했다.



그는 "용산공원은 전체가 군인들이 사용하던 부지여서 녹지가 아니고 콘크리트로 포장되고 어떤 용도로든 쓰이던 곳"이라며 "마치 지금 녹지나 숲이 조성된 것처럼 말해선 안 된다. 서울숲처럼 앞으로 조성해 국가 정원을 만들자는 게 특별법 취지"라고 지적했다.

김윤덕 국토교통부 장관과 오세훈 서울시장이 20일 서울 중구 정동에서 서울 주택 공급 방안을 논의하기 위한 회동을 마친 뒤 이동하고 있다.

반면 본체 주변 산재 부지를 활용하는 방안에 대해서는 서울시나 야당도 전향적 입장이다.



정부가 지난 1·29 대책에서 2천500가구 공급 부지로 발표한 캠프킴을 비롯해 용산공원 북측에 있는 이태원 국군재정관리단과 외교부 주차장 부지, 인근 후암동 한국은행 숙소 등은 공원 본체를 건드린다는 논란을 피하면서도 청년주택 등을 공급하기에 충분한 면적이라는 게 서울시와 야당의 입장이다.



용산이 지역구인 국민의힘 권영세 의원은 지난 18일 이들 부지를 언급하며 "이런 식으로 주민들과 마찰이 없을 대안을 전혀 찾아보려 노력도 안 한 것에 굉장히 분노한다. 반드시 철회돼야 한다"고 말했다.



오 시장도 이날 "용산공원 인근 산재 부지에 대해서는 융통성 있게 협의해보자는 일종의 절충안을 (김 장관에게) 말씀드렸다"고 밝혔다.



김 장관과 오 시장은 다음 주에도 만나 논의를 이어갈 예정이다.



다만 거대한 공원 부지 전체를 공원으로 쓰기보다 일부 공간을 주택용지로 활용하는 것이 합리적이라는 정부 주장과 도심 녹지로서 기능을 강조하는 서울시의 입장이 워낙 달라 타협점이 도출될지는 미지수다.

<연합>

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