조회수 2000만 유튜브 '익산로드' 예능에 관광 특수

전북 익산시가 인기 유튜브 콘텐츠 흥행에 힘입어 관광 특수를 누리고 있다.

20일 시에 따르면 유재석·이성민·지석진·양세찬 등 정상급 연예인들이 출연한 유튜브 콘텐츠 '풍향중-익산로드'가 누적 조회수 2000만회를 돌파하며 지역 관광 활성화의 마중물 역할을 톡톡히 하고 있다.

총 3편으로 제작된 '풍향중'은 휴대전화와 내비게이션 없이 오직 종이 지도에만 의지해 목적지인 익산을 찾아가는 무계획 국도 여행 콘텐츠다.

출연진이 충남 아산과 논산, 보령 등을 거치며 익산에 닿기 위해 길을 헤매는 모습은 누리꾼들 사이에서 '익산 오디세이'라는 별칭으로 불리며 폭발적인 인기를 끌었다. 특히 우여곡절 끝에 목적지에 도착하자마자 다음 여정으로 이동해야 했던 아쉬운 장면은 오히려 시청자들의 실제 방문 욕구를 강하게 자극했다.

시는 온라인의 화제성을 실제 관광객 유치로 잇기 위해 발 빠르게 움직였다. 시 공식 누리소통망(SNS)을 통해 맛집과 교통 등 맞춤형 정보를 실시간 댓글로 제공하는 소통 행정을 펼쳤고, 해당 글은 '좋아요' 5만건을 넘기며 큰 호응을 얻었다.

이 같은 화제성은 곧바로 오프라인 관광 효과로 나타났다. '풍향중' 익산 편이 방영된 지난 15~17일 사흘간 익산을 찾은 방문객 수는 전주 대비 3배 이상 급증한 것으로 나타났다.

시는 기세를 몰아 화제성을 이어가기 위해 특별 환영 행사와 주요 관광지 연계 혜택 등 본격적인 오프라인 관광객 맞이 대책을 추진한다. 아울러 최정호 익산시장이 직접 출연진과 시청자에게 고마움을 전하는 '감사 영상'도 시 공식 유튜브를 통해 공개하기로 했다.

<뉴시스>

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