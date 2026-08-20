안규백, 탈영 의혹에 "사실이면 난 한기호 의원 아들"

안규백 국방부 장관이 20일 탈영 의혹과 관련해 결백을 강조했다.

안 장관은 이날 국회 국방위원회 전체회의에서 탈영 의혹 관련 병적기록부 공개를 요구하는 개혁신당 천하람 의원에게 “하늘을 우러러 한 점 부끄러움이 없다”며 사실과 다르다고 말했다.

개혁신당 천하람 의원이 20일 여의도 국회에서 열린 국방위원회 전체회의에서 안규백 국방부 장관의 병적기록부 관련 발언을 하고 있다. 뉴시스

안 장관은 “만약 탈영 이런 부분이 있다면 제가 한기호 의원 아들”이라며 “제가 공직을 그만둔 뒤 이런 부분에 대해 법적, 행정적 절차를 가지고 마무리할 생각”이라고 강조했다.

앞서 한기호 국민의힘 의원은 지난해 7월 안규백 국방부 장관 후보자 인사청문회에서 안 장관의 방위병 복무기간이 통상 14개월보다 8개월이 더 긴 22개월이라는 병적자료와 복무기간 일부가 성균관대 복학&재학 기간과 겹친다는 점을 예로 들며 근무지 이탈 가능성을 제기한 바 있다.

안 장관은 ‘병적기록부에 구금 30일이라는 기재가 있느냐’는 질문에 “수사기관에서 수사하는 상황이기 때문에 말씀드리기는 제한적”이라고 했다.

이어 “청문회가 끝난지 1년하고도 몇달이 지났는데 왜 이 문제가…”라며 “사실과 다르다고 말씀드린다”고 거듭 강조했다．

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