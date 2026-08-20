필립스코리아-허니냅스, 수면 및 심혈관 건강 분야 전략적 협력 MOU

최근 수면 건강이 심혈관 질환의 예방 및 관리와 밀접하게 연관된 건강 요인으로 주목받으면서, 수면장애와 심혈관 질환 간 연관성에 대한 의료계의 관심이 확대되고 있다. 특히 폐쇄성 수면무호흡증을 포함한 주요 수면장애는 고혈압, 심방세동, 심부전, 관상동맥질환, 뇌졸중 등 다양한 심혈관 질환과의 연관성이 지속적으로 보고되며, 심혈관 위험도 평가 및 관리 과정에서 수면 상태를 함께 고려하는 필요성도 제기되고 있다.

헬스 테크놀로지 기업 필립스코리아와 AI 수면의료 전문기업 허니냅스는 지난 8월 19일 수면과 심혈관 건강을 연계한 새로운 의료사업 기회 발굴과 전략적 협력관계 구축을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다.

이번 협약을 통해 양사는 수면과 심혈관 건강 간 연관성에 주목해 새로운 의료 및 헬스케어 사업 기회를 발굴하고, 심장내과 및 심혈관 질환 영역에서의 사업 확장 가능성을 다각도로 검토할 예정이다. 또한 각사가 보유한 기술력과 솔루션, 의료기관 네트워크 및 사업 역량을 연계해 중장기적인 협력 방안을 모색한다는 방침이다.

필립스는 사람들의 건강과 웰빙 향상에 기여하는 헬스테크 기업이다. 환자와 소비자 중심의 첨단 기술과 임상 및 소비자 인사이트를 활용해 병원과 가정에서 의료진과 환자, 소비자를 위한 헬스 솔루션을 제공하고 있다. 수면 및 호흡기 케어 사업부는 수면무호흡증을 비롯한 수면·호흡기 질환의 관리 및 치료에 필요한 솔루션을 제공하며, 의료진과 환자의 지속적인 건강 관리를 지원하고 있다.

허니냅스는 미국 FDA 인허가를 획득한 AI 기술력을 바탕으로 수면 질환의 진단 및 분석 솔루션을 제공하는 수면의료 AI 전문기업이다. 회사 측에 따르면 생체신호 센싱부터 분석, 진단, 치료에 이르는 전 주기적 수면 토탈 플랫폼을 구축하고 있으며, 최근 임상시험수탁기관(CRO) 사업으로 영역을 확대하며 임상시험 시장 진출을 본격화하고 있다.

허니냅스 관계자는 “이번 협약은 수면과 심혈관 건강의 연관성에 주목해 양사의 전문성과 사업 역량을 연결하고, 새로운 의료사업 기회를 모색한다는 데 의미가 있다”며 “앞으로 심장내과 및 심혈관 질환 분야에서 수면 데이터와 심혈관 위험요인의 연계 활용 가능성을 적극적으로 모색하고, 학술 활동 등 다양한 분야에서 협력을 확대해 수면과 심혈관 건강을 아우르는 새로운 가치를 만들어 나갈 것”이라고 말했다.

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