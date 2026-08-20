세정, 28년째 부산에 나눔…90억원 상당 성금·성품 기탁

부산을 대표하는 패션기업 세정이 28년째 지역사회를 위한 나눔을 이어가고 있다. 올해까지 부산지역에 전달한 성금과 성품만 90억원 상당에 이른다.

세정그룹은 20일 부산시청에서 이웃사랑 성금·성품 전달식을 열고 3억원 상당의 성금과 성품을 기탁했다고 밝혔다.

박순호 세정그룹 회장(왼쪽부터)과 전재수 부산시장, 이수태 부산사회복지공동모금회장이 20일 부산시청에서 열린 이웃돕기 성금 전달식에서 기념촬영을 하고 있다. 세정그룹 제공

이번에 전달한 성금은 8000만원, 의류 등 성품은 2억2000만원 상당이다. 성금은 노인 맞춤형 주거환경 개선사업인 ‘부산형 헤비타트 챌린지’와 장애인 공유 오피스 조성사업인 ‘B-워크스테이션’ 등에 활용된다. 의류 등 성품은 부산지역 복지기관을 통해 취약계층에 전달될 예정이다.

세정의 나눔은 일회성에 그치지 않고 1999년부터 매년 이어지고 있다. 세정은 그동안 부산지역 소외계층과 취약계층을 위해 성금과 성품을 꾸준히 기탁했으며, 올해까지 누적 기부 규모는 90억원 상당에 달한다.

박순호 세정그룹 회장은 “기업의 사회적 책임은 특별한 시기에 한 번 실천하는 것이 아니라 지역사회와 함께하는 일상적인 활동으로 이어져야 한다”며 “일회성 지원에 그치지 않고 지속가능한 나눔을 실천하며 지역사회와 함께 성장하는 기업이 되겠다”고 말했다.

한편 세정그룹은 박 회장을 중심으로 나눔경영과 상생경영을 실천하고 있다. 박 회장은 부산지역 최초로 아너 소사이어티에 가입했으며, 패션기업 최초로 사회복지법인 세정나눔재단을 설립하는 등 지역사회와의 상생을 위한 사회공헌 활동을 이어가고 있다.

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