강남·서초 아파트 매매가격 2주째 약세…전세도 동반 하락

비거주 1주택자와 고가 주택 보유자에게 세 부담을 늘리는 세제개편안 발표 이후 서울 강남권 고가 지역 아파트 가격이 약세를 이어가고 있다.



20일 한국부동산원이 발표한 8월 셋째 주(8월17일 기준) 주간 아파트 가격 동향에 따르면 서울 아파트 매매가격은 직전 주 대비 평균 0.22% 상승했다. 상승폭은 전주(0.21%)와 비슷한 수준을 보였다.

서울 시내의 아파트 단지 모습

세제개편이 시행되면 보유세 부담이 커지는 서초구(-0.04%→-0.09%)와 강남구(-0.02%→-0.05%)는 낙폭을 키웠고, 이들 지역과 함께 강남3구로 묶이는 송파구(0.12%→0.10%)는 상승세가 둔화했다.



서초구와 강남구는 전주에 이어 2주 연속 하락했다.



반면 성북구(0.45%), 중랑구(0.44%), 서대문구(0.44%), 중구(0.41%), 강북구(0.41%) 등 중위권 이하 지역은 꾸준한 상승세를 유지 중이다.



부동산원은 "시장 참여자의 거래 관망 분위기 속에 국지적으로 하락 거래가 발생했으나 수요가 견고한 역세권, 대단지 등 중심으로 상승 계약이 체결되며 서울 전체적으로 상승했다"고 말했다.



경기(0.15%)는 성남시 중원구(0.50%), 수원시 권선구(0.47%), 광명시(0.47%) 등이 강세였다. 인천은 0.01% 올랐고 수도권 전체로는 0.15% 상승했다.



비수도권(0.00%)은 전체적으로 보합인 가운데 4대 광역시와 세종시, 7개 도는 보합이었고 전남광주(0.03%)만 상승했다.

지난 18일 서울 시내의 한 부동산의 모습.

전국 평균 매매가격은 0.08% 올랐다.



전국 아파트 전세가격은 전주 대비 0.10% 상승했다.



서울(0.19%)은 가격 조정된 거래가 체결되는 등 지역별 혼조세가 나타나는 가운데 역세권과 대단지 중심으로 상승했다. 상승폭은 직전 주 대비 0.01%포인트 축소됐다.



서초구(-0.08%)는 작년 9월 둘째 주 상승 전환 이후 49주 만에 약세로 돌아섰고 강남구(-0.03%)는 직전 주 하락 전환한 데 이어 2주째 약세를 이어갔다.



성북구(0.37%), 강북구(0.37%), 도봉구(0.36%), 노원구(0.35%), 서대문구(0.34%), 금천구(0.33%) 등 중하위권은 매매가격과 함께 전세도 일정한 상승세를 지속하고 있다.



경기(0.14%→0.17%)는 상승폭을 확대한 가운데 화성시 동탄구(0.51%), 용인시 기흥구(0.48%), 하남시(0.40%), 광명시(0.34%) 등이 오름세를 이끌었다.



비수도권(0.03%)은 4대 광역시(0.04%)와 세종시(0.02%), 7개 도(0.03%)는 상승했고 전남광주(-0.01%)는 하락했다.

<연합>

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